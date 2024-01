La tarifa de taxis aumenta este miércoles un 40% y no hay definición sobre la suba del boleto

A partir de la 0 hora de este miércoles desplazarse 15 cuadras en un taxi tiene un costo de 1.800 pesos. La Intendencia aguarda definiciones de Nación. Aún no se sabe si en enero se incrementará o no la tarifa de colectivos.

A partir de la 0 hora de este miércoles subirse a un taxi para realizar 15 cuadras requerirá de 1.800 pesos en el bolsillo; unos 2.800 para estirar el trayecto a 30 cuadras y 4.100 para hacer un viaje de 50 cuadras. Todo ello en el marco de la suba del 40 por ciento en el cuadro tarifario que regirá al menos hasta marzo y que para el sector no representa un bálsamo, sino una preocupación en un contexto de suba de combustibles, material rodante, costos operativos y una abrupta caída en la cantidad de viajes.

Por otra parte, el boleto de colectivos cuya potestad conserva el intendente Pablo Javkin para aumentarlo en enero aún está sin definición. "Hay incertidumbre en general, pero no por la tarifa de colectivo. No hay definición porque vamos a esperar las novedades nacionales", aclaró Javkin. Por lo que se esperan certezas desde la Casa Rosada en materia de subsidios al sistema. Lo cierto es que Nación envió las partidas de diciembre pasado, pero aún no envió los subsidios correspondientes al mes en curso y no se sabe si se quitarán por completo.

"Se actualizan valores en un contexto donde la actividad se nos hace casi insostenible", indicó uno de los titulares de taxis para justificar la "necesidad" de ir ajustando tarifa para compensar el desfasaje "porque sino nos terminan fundiendo a todos".

En otro orden, la familia taxista tiene proyectada una sentada con manifestación frente al Palacio Municipal este jueves para exigirle a la Intendencia una intensificación en los controles de los autos particulares que en forma irregular realizan traslados de pasajeros, bajo la modalidad de remís trucho o bien por aplicaciones que trabajan a tarifa desregulada y de acuerdo a la demanda del momento. Estos dos frentes representan una competencia desleal al taxi ya que los valores están muy por debajo del servicio regulado.

"No podemos modificar, ni el intendente Pablo Javkin tampoco, el valor de los combustibles, precio de la patente, del seguro, el precio de cada auto, pero sí nos debe dar una mano para sacar lo ilegal de las calles que trabajan con total impunidad", mencionó uno de los dirigentes que convocan a esta manifestación.

En otras ediciones de La Capital ya se ha mencionado la abrupta caída en la cantidad de viajes (se hacen uno por hora cuando deberían hacerse 2,5 por hora), la disparada de costos fijos y la caución de chapas correspondientes a vehículos que entran a un taller mecánico y "no salen más" por los altos costos de reparación. También la elevada cantidad de choferes que se "bajan" de la actividad porque no dan los números para seguir en relación de dependencia o bien la remuneración no les resulta rentable.

taxis.jpg

Colectivos, ¿sin subsidios?

La flamante secretaria de Transporte santafesina, Renata Ghilotti, advirtió que la última partida de subsidios nacionales aplicable al servicio de colectivos en la provincia corresponde a la gestión anterior a nivel nacional, y que aún no existen definiciones sobre lo que se hará durante la era Milei en materia de aportes de Nación hacia el interior del país en este rubro.

"Todo sistema de colectivos se sostiene o por subsidios o por tarifa", razonó la funcionaria para ampliar: "Nosotros desde la provincia aportamos 1.800 millones de pesos, sostenemos el Boleto Educativo Gratuito y franquicias. Ahora estamos esperando una resolución de este gobierno nacional con relación al 2024. Hasta ahora tenemos 1.100 millones de pesos con una ampliación de otros 310 millones que se firmaron en un acuerdo del gobierno anterior. Pero esto corresponde a diciembre y por ende no tenemos información de los que sucederá de aquí en más".

Ghilotti aguarda un encuentro con el flamante titular del área a nivel nacional Francoi Moguetta y ya fue pedida una audiencia con el funcionario en el marco de la Comité Federal del Transporte (Cofetra) aún sin resultados. Un ítem recurrente será el pedido de federalización en la distribución de los subsidios para romper con la inequidad que sufre el interior del país en forma crónica e histórica.

Enero, ¿sin aumento?

En cuanto al boleto de ómnibus Javkin conservó por decisión del Concejo Municipal aprobado en diciembre pasado su potestad de actualizar la tarifa de manera automática y de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Pampeana relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). "No sabemos nada, ni tenemos ninguna definición nacional", se limitó a comentar el propio Javkin a La Capital para mostrarse cauteloso y a la espera de novedades dentro de los próximos 10 días. Por ende, no está definido aún si el boleto se retocará o no durante el mes en curso.

Una opción esperable en la Intendencia es que se compense la balanza en forma equitativa en relación a los subsidios entre el Amba y el resto del país. Una ecuación inequitativa que llegó hasta 80 a 20 en detrimento del interior.

En declaraciones públicas hechas ayer, Javkin adelantó que antes de fin de mes se reunirá con sus colegas de Córdoba, Santa Fe capital y Mar del Plata para aunar esfuerzos y evaluar la situación.

De todos modos, el intendente tiene a mano una herramienta para evitar que se le caiga el sistema. Fue facultado a aumentar el boleto en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, es decir cada 60 días. Hoy vale 240 pesos, al igual que la capital mediterránea.

En la era Milei se dio luz verde a una actualización mensual de las tarifas en el Amba acorde al acumulado de inflación y sigue en discusión cómo impactará en los precios de los boletos la quita y reducción de los subsidios. De modo que Nación podría optar por pedirle a las provincias que imiten a Capital Federal y ajusten todos los meses, amén de la redistribución de subsidios que podría federalizar las partidas nacionales, si es que se define su continuidad como sostén de los sistemas de colectivos.