La tarifa de taxis sube otro 40 por ciento pero advierten que caerán viajes y habrá menos choferes

A partir de lunes que viene el servicio de taxis tendrá otro aumento del 40 por ciento en la tarifa. Pero, lo que podría ser un alivio para el sector constituye un agravante. El sector está inmerso en "una tormenta perfecta" que combina insumos por las nubes, suba de combustibles, y una abrupta caida en los viajes realizados. "En vez de ayudarnos, capaz que nos hunde más" , señalaron los titulares al estimar que con una población que sufre una altísima inflación y bolsillos flacos los llevará a una crisis terminal. Cada vez hay menos peones al volante, y los autos que se rompen no vuelven a la calle y la chapa va en caución. A todo ello se le agrega la penetración de los viajes particulares por aplicaciones como Uber, otra razón para una tremenda baja en la recaudación.

Un "sacudón" del 40 por ciento que no podrá retocarse hasta marzo según lo acordado en el Concejo Municipal, pero este incentivo se escabullirá como agua entre las manos. "Estamos haciendo un viaje por hora, cuando deberían hacerse 2,5 cada 60 minutos", comparó el referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) Marcelo Díaz.

Las cuentas de un taxista no dejan lugar a dudas: 50 mil de seguro, 50 mil de lubricantes, 200 mil de GNC, 10 mil de nafta, 40 mil del servicio de radiotaxi y aplicativo, otros 150 mil de mantenimiento (50 mil de cubiertas, baterías, bujías, filtro, aceite, frenos, embrague). Obra social, 35 mil de monotributo, ingresos brutos, el contador, 150 mil de amortización del auto, 25 mil de patente. "Con 28 mil pesos diarios de recaudación (unos 600 mil mensuales) se acaba la discusión", mencionó Díaz.

Un esquema donde reducir costos es casi imposible y empuja a achicar el mercado de trabajo. "Ya hay administradores de taxis que cuando se les baja un chofer no sube otro nuevo. Es inviable. Auto que se rompe no se arregla y se pone en caución la chapa por 90 días a ver que pasa", reveló el dirigente para subrayar que el 40 por ciento no repercutirá en la recaudación. "Habrá menos trabajo y por ende menos viajes. Es imposible seguir pasando el lápiz rojo", dijo. Atrasos en las cuotas de los autoplanes de los vehículos es otro condimento a lo que se agrega la denuncia de escasez de controles para secuestrar vehículos particulares que usan aplicativos para llevar pasajeros.

La problemática de la salida de peones del sistema fue admitido por el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) Horacio Yanotti. "Lamentablemente no es nuevo. Hace tiempo desde el gobierno macrista y luego con la pandemia, se perdieron muchos puestos de trabajo que no se renovaron. Los lugares de la actividad taxista dio lugar a las aplicaciones extranjeras y a lo ilegal. Sostener con estos costos de insumos estamos en retroceso. Pero además el municipio no controla el trabajo clandestino, las remiserías truchas y por lógica los taxistas se sostienen como pueden, si fuera por la fiscalización estamos al horno. Después de las últimas medidas se han dado de baja muchos compañeros que han perdido su trabajo, es así", señaló del gremialista.

Desde la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti) su titular Mario Cesca trazaba el mismo panorama. "El 40 por ciento de aumento en la tarifa es un número relativo. En este momento con la caida de viajes que tenemos y el aumento de los insumos sumado que todos los costos fijos puede ser neutro o negativo", sentenció. Cesca admitió que las chapas se caucionan permanentemente sobre todo cuando los autos se rompen o chocan para coincidir en que los viajes cayeron a razón de 1 por hora.. "Además, lo de Uber un descontrol. Nosotros con los costos laborales e impositivos no podemos competir", remarcó.

También desde Catiltar José Iantosca advirtió que el dumping de Uber es "tremendo" al señalar: "Cobran el 90 por ciento de las horas del día un 40 por ciento menos de lo que cobra un taxi, con una diferencia muy grande. Ellos hacen muchos viajes y nosotros pocos en una ciudad sin actividad escolar. Es lamentable que el municipio siga mirando para otro lado, sin hacer nada para frenar este problema. Que nos diga que desregula el transporte y le deje un servicio basura a la gente. Esta situación no se aguanta más. Lo económico es un exterminio hacia el taxi. Uber nos sacó más del 30 por ciento de nuestros viajes. Todos los días caen compañeros porque se les rompe el auto, nadie puede cambiar la unidad, seguros con pólizas por mes. Esto no se sostiene. Hay floteros de taxis que quieren poner las chapas en caución. No van a quedar choferes. Es lamentable. Nos vamos a enfermar de tristeza. Esto es grave y es nunca visto", advirtió Iantosca.

“El aumento de la tarifa no significa que se resuelva el problema, porque la gente no tiene plata; los sueldos no aumentan y por eso, la gente deja de utilizar nuestro servicio”, insistió Díaz.