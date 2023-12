Los taxistas denuncian que Uber cuadruplica la tarifa cuando hay alta demanda

"Nunca se van a adecuar a las ordenanzas, las seguirán transgrediendo. Hacen dumping y captan clientes con un 20 por ciento menos de nuestra tarifa en la semana para que una vez que los eligen a la noche y en alta demanda los estafan con un 400 por ciento más de nuestros valores. Queremos que no ocurra como en CABA que el taxi desapareció y a monopolizar el mercado luego cobran un 30 por ciento más el valor de un taxi. Se ve que el municipio no lo entiende así, pareciera que eligen las apps porque no las controlan y a la inversa, la lupa siempre recae sobre nosotros. Bienvenido sean, pero que hagan foco en el laburo informal del 24 y 25 pasado porque no se inspeccionó nada", lanzó el taxista.