La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

El gobierno de Santa Fe distinguió en Rosario a referentes de distintos departamentos por su compromiso social y su aporte a la vida comunitaria

El Gobierno de Santa Fe organizó en Rosario un nuevo acto de reconocimiento a "Grandes Mujeres" en el marco de la agenda "Mes M: marzo, mujeres, memoria y movimiento" . La iniciativa apunta a visibilizar aportes a la vida social y comunitaria.

La propuesta de distinciones a nivel departamental ya se había llevado a cabo en Santa Fe y Reconquista . Próximamente continuará en Venado Tuerto y Rafaela con el objetivo de abarcar a toda la provincia.

La actividad se desarrolló en la Sala Rodolfo Walsh de la sede del gobierno de la provincia y fue organizada por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad junto a la Secretaria de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La propuesta tuvo como objetivo reconocer trayectorias atravesadas por el compromiso social, la vocación de servicio y el trabajo sostenido en ámbitos educativos, culturales, sociales, deportivos y comunitarios . En esta oportunidad distinguieron a 42 mujeres de los departamentos Rosario, Belgrano, Constitución, San Lorenzo y San Jerónimo que se convirtieron en referentes en sus localidades.

“Este reconocimiento busca poner en valor historias de vida que muchas veces no son visibilizadas, pero que sostienen y transforman cotidianamente nuestras comunidades. Son mujeres que abren caminos y generan oportunidades para otros y otras”, destacó la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

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Asimismo, la funcionaria agregó: “Desde el gobierno provincial impulsamos estos espacios en el marco de Mes M porque entendemos que reconocer, visibilizar y escuchar a las mujeres es también una forma de construir una sociedad más justa e igualitaria”.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, expresó: "Estas mujeres son quienes, con su esfuerzo, su compromiso y su trabajo cotidiano, han hecho grande a Santa Fe. Reconocerlas es también reconocer una historia colectiva de lucha, de solidaridad y de construcción de comunidad".

El acto contó también con la participación del senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; el senador por el departamento Constitucion, Germán Giacomino; la diputada provincial Silvana Di Stéfano; la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi; los concejales de Rosario Damián Pullaro y Anahí Schibelbein; autoridades provinciales, representantes de gobiernos locales, instituciones y organizaciones de las comunidades de origen de cada una de las homenajeadas, en una jornada que puso en valor el rol fundamental de las mujeres en el entramado social.

Mujeres reconocidas

Durante el acto distinguieron a mujeres de distintas localidades de la provincia por su compromiso y trayectoria en sus comunidades. Las homenajeadas fueron: