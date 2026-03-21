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La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

El gobierno de Santa Fe distinguió en Rosario a referentes de distintos departamentos por su compromiso social y su aporte a la vida comunitaria

21 de marzo 2026 · 14:06hs
Las mujeres fueron reconocidas en el Salón Rodolfo Walsh.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Las mujeres fueron reconocidas en el Salón Rodolfo Walsh.

El Gobierno de Santa Fe organizó en Rosario un nuevo acto de reconocimiento a "Grandes Mujeres" en el marco de la agenda "Mes M: marzo, mujeres, memoria y movimiento". La iniciativa apunta a visibilizar aportes a la vida social y comunitaria.

La propuesta de distinciones a nivel departamental ya se había llevado a cabo en Santa Fe y Reconquista. Próximamente continuará en Venado Tuerto y Rafaela con el objetivo de abarcar a toda la provincia.

La actividad se desarrolló en la Sala Rodolfo Walsh de la sede del gobierno de la provincia y fue organizada por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad junto a la Secretaria de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Un reconocimiento a mujeres santafesinas

La propuesta tuvo como objetivo reconocer trayectorias atravesadas por el compromiso social, la vocación de servicio y el trabajo sostenido en ámbitos educativos, culturales, sociales, deportivos y comunitarios. En esta oportunidad distinguieron a 42 mujeres de los departamentos Rosario, Belgrano, Constitución, San Lorenzo y San Jerónimo que se convirtieron en referentes en sus localidades.

Este reconocimiento busca poner en valor historias de vida que muchas veces no son visibilizadas, pero que sostienen y transforman cotidianamente nuestras comunidades. Son mujeres que abren caminos y generan oportunidades para otros y otras”, destacó la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

>> Leer más: La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Asimismo, la funcionaria agregó: “Desde el gobierno provincial impulsamos estos espacios en el marco de Mes M porque entendemos que reconocer, visibilizar y escuchar a las mujeres es también una forma de construir una sociedad más justa e igualitaria”.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, expresó: "Estas mujeres son quienes, con su esfuerzo, su compromiso y su trabajo cotidiano, han hecho grande a Santa Fe. Reconocerlas es también reconocer una historia colectiva de lucha, de solidaridad y de construcción de comunidad".

El acto contó también con la participación del senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; el senador por el departamento Constitucion, Germán Giacomino; la diputada provincial Silvana Di Stéfano; la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social, Viviana Foresi; los concejales de Rosario Damián Pullaro y Anahí Schibelbein; autoridades provinciales, representantes de gobiernos locales, instituciones y organizaciones de las comunidades de origen de cada una de las homenajeadas, en una jornada que puso en valor el rol fundamental de las mujeres en el entramado social.

Mujeres reconocidas

Durante el acto distinguieron a mujeres de distintas localidades de la provincia por su compromiso y trayectoria en sus comunidades. Las homenajeadas fueron:

  • Rosa Bonino (Alvear)
  • Humberta Torresi (Alvear)
  • Eva Cortés (Zavalla)
  • Marta Testini (Zavalla)
  • Stella Maris Parrino (Zavalla)
  • Graciela Farías (Villa Gobernador Gálvez)
  • Elsa Inés Garro (Villa Gobernador Gálvez)
  • Ángela Celia Tuttolomondo (Rosario)
  • Rosalía Cerso (Rosario)
  • Silvia Giacobe (Rosario)
  • Patricia Tove Bryndum (Rosario)
  • María Isabel Lavechia (Rosario)
  • Alicia Carra (Rosario)
  • Betiana Tuccio (Rosario)
  • Ruperta Pérez (Rosario)
  • Nélida Di Celio (Coronel Domínguez)
  • María Esther Carnero (Coronel Domínguez)
  • Delia Manzano (Villa Constitución)
  • Julia Herrera (Rosario)
  • Catalina Bodrero (Pavón)
  • Enza Baliarini (Theobald)
  • Ana María Solá (La Vanguardia)
  • María Cristina Nieri (Rueda)
  • Adriana Laura Palena (Máximo Paz)
  • Luján María Clara Gobbi (Godoy)
  • María Antonia Morell Huguet (Cepeda)
  • Nelsa Nelly Armanio (Juan B. Molina)
  • Sara Pons (General Gelly)
  • Sara Griselda Belbey (Sargento Cabral)
  • Isabel Alarcón (Pavón Arriba)
  • María Juana Salata (Peyrano)
  • Marta Valtier (Alcorta)
  • María Inés Amichetti (Bombal)
  • Lucía Ventura (Juncal)
  • Marta González (Cañada Rica)
  • Gladys Nilda Diruscio (Santa Teresa)
  • Nélida Santilli (Armstrong)
  • Ana María Guidetti (San Genaro)
  • Gladys Rodríguez (Carcarañá)
  • Apolonia Julia Torresi de Varea (Carcarañá)
  • Elva Gonella de Clari (Ricardone)
  • Graciela Ana Mariani (Empalme Villa Constitución)
  • Julia Teresa Herrera (Rosario)
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