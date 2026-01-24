La Capital | La Ciudad | nena

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Está internada en el Vilela con acompañamiento permanente, mientras definen una medida de protección excepcional tras confirmarse que tenía activo un pedido de paradero

24 de enero 2026 · 14:02hs
La nena fue trasladada al Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario

Foto: Héctor Rio / La Capital

La nena fue trasladada al Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario

El sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes activó todos sus dispositivos tras el grave episodio de violencia que derivó en la internación de una nena de cuatro años en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La intervención se inició desde el ámbito municipal y, por la gravedad del caso, pasó al segundo nivel, a cargo de la provincia de Santa Fe.

Fuentes del área de Niñez confirmaron a La Capital que la actuación comenzó a partir de la Guardia del Servicio de la Dirección General de Infancias y Familias, dependiente de la Municipalidad de Rosario, que constituye el primer nivel de intervención del sistema de protección.

Evidencias de malos tratos y derivación al Vilela

Tras las actuaciones policiales, se constató que existía una búsqueda de paradero activa y que la niña se encontraba en una situación de extrema vulneración de derechos. En ese marco, fue derivada de inmediato al Vilela para la evaluación médica correspondiente.

Según indicaron fuentes del área, los profesionales de la salud detectaron signos compatibles con agresión física, entre ellos laceraciones, moretones y traumatismos, lo que reforzó la necesidad de activar los mecanismos de protección previstos por la normativa vigente.

>> Leer más: Violencia familiar en Rosario: evalúan en el Vilela la salud de la nena de cuatro años rescatada

Actualmente, la niña permanece internada, bajo observación médica, y cuenta con un acompañamiento personalizado, dispuesto para garantizar su cuidado integral mientras se evalúa su evolución clínica y su situación familiar.

El rol del sistema de protección

Desde la Dirección de Infancias y Familias del municipio explicaron que el primer nivel de intervención tiene como función central actuar de manera inmediata ante situaciones en las que se presume una vulneración de derechos. Esto se realiza a través de una guardia permanente, que recibe los pedidos de intervención tanto por vía telefónica como a través de requerimientos formales de instituciones.

>> Leer más: Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

“La prioridad es siempre poner a resguardo al niño o niña, tanto en su integridad psicofísica como en el ejercicio pleno de sus derechos”, señalaron desde el área. Esa primera actuación se realiza de manera articulada con otras instituciones y distintos niveles del Estado, como las fuerzas de seguridad, el sistema de salud y la Justicia.

Paso al segundo nivel y situación judicial

Dado el cuadro detectado, una vez garantizado el resguardo inicial, la intervención municipal se dio por finalizada y el caso pasó automáticamente al segundo nivel de intervención, a cargo de la provincia de Santa Fe, que deberá definir la aplicación de una medida de protección excepcional. Esto implica retirar provisoriamente a la niña del entorno en el que se detectó la vulneración de derechos, con el objetivo de garantizar su integridad física y emocional.

Se trata de una medida prevista por la legislación vigente que no es punitiva, sino protectora, y que se adopta cuando se considera que el entorno familiar o conviviente no resulta seguro para el niño o la niña.

En paralelo, el progenitor de la niña quedó a disposición de la Justicia y permanece detenido en la Comisaría 15ª, mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades penales.

