Violencia familiar en Rosario: evalúan en el Vilela la salud de la nena de cuatro años rescatada

La menor está bajo evaluación médica y acompañamiento de los dispositivos de protección, mientras se resguarda su identidad. Se encontraba en condiciones vulnerables

La nena de cuatro años que fue rescatada tras un grave episodio de violencia en Rosario en un camino rural cercano a la avenida Circunvalación continúa internada y bajo observación en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela , mientras avanza la intervención médica y judicial.

Fuentes del efector de salud señalaron que, por estas horas, la información clínica es limitada debido a que la niña aún se encuentra en proceso de evaluación y a la espera de las actuaciones correspondientes de la médica policial . “Todavía no tenemos un análisis completo de la situación y por eso no podemos dar mayores precisiones”, indicaron fuentes del efector.

Según trascendió, la menor ingresó al hospital en un estado de higiene muy deficiente y con moretones visibles , aunque desde el centro de salud aclararon que no se detectaron, hasta el momento, lesiones de gravedad clínica inmediata . No obstante, remarcaron que cualquier conclusión definitiva quedará supeditada a los estudios y valoraciones que se están realizando.

“Hay algunas marcas, pero nada que podamos calificar todavía como significativo desde el punto de vista médico. Igual, es muy prematuro hablar”, señalaron con cautela.

Desde el Vilela subrayaron que no se brindarán más datos hasta contar con un panorama integral del estado de la niña y completar los informes que corresponden tanto al ámbito sanitario como judicial. La decisión apunta a resguardar a la menor y respetar los protocolos vigentes en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

En paralelo, interviene el área de Niñez, que acompaña el proceso y coordina las medidas de protección necesarias, mientras la causa judicial continúa en manos de la Fiscalía.

El episodio que activó la intervención

La intervención se produjo en un sector rural cercano a la avenida Circunvalación, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia que involucraba a una niña de cuatro años. Al llegar al lugar, el personal policial asistió a la menor y dio aviso inmediato al sistema de emergencias sanitarias, que dispuso su traslado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una evaluación integral de su estado de salud.

El hecho dio lugar a la actuación de la Fiscalía y de los dispositivos de protección de la niñez, que quedaron a cargo del resguardo y acompañamiento de la niña, mientras avanza la investigación judicial correspondiente.