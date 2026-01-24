Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El ataque ocurrió en un camino rural entre Gaboto y Garay. La nena fue hospitalizada con lesiones y el agresor quedó a disposición de la Justicia

Un grave episodio de violencia contra una nena ocurrió el viernes por la noche en un camino rural paralelo a la avenida Circunvalación, en el sector comprendido entre Gaboto y Garay. Un hombre fue aprehendido por la policía y el hecho fue caratulado de manera provisoria como tentativa de homicidio .

Según el parte oficial, personal policial de la Comisaría 15ª fue comisionado alrededor de las 20 tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre que estaría agrediendo a una menor de edad en ese sector.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre sentado en el suelo, entre una arboleda, con la menor sobre sus piernas. Al advertir la presencia policial, el individuo se incorporó, tomó a la niña del cuello y, con la otra mano, empuñó una botella de vidrio , con la que intentó agredir al personal actuante.

Ante la situación de riesgo inminente, los agentes procedieron a la aprehensión inmediata del agresor y al resguardo de la menor , evitando que el episodio tuviera un desenlace aún más grave.

>> Leer más: La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

El hombre fue identificado como Edgardo Javier F., de 41 años, y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

La menor fue trasladada al Hospital Vilela

En el lugar se solicitó la presencia de una unidad sanitaria. Tras examinar a la niña, el personal médico diagnosticó traumatismo de cráneo, lesiones en el cuello y una quemadura en el miembro inferior derecho, por lo que se dispuso su traslado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una mejor atención.

En paralelo, se dio intervención al área de Niñez, que quedó a cargo de la menor una vez ingresada al hospital, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

El procedimiento fue comunicado a la Central de Emergencias 911 y a la Fiscalía, desde donde se ordenó continuar con las actuaciones correspondientes. Finalizadas las diligencias en el lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 15ª, donde se continuaron las actuaciones de rigor.