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La muestra de fotoperiodismo de ARGRA llega este viernes a Rosario

Una exposición de las imágenes que marcaron 2025 inaugura en Plataforma Lavardén. Participan cinco rosarinos, entre ellos dos fotógrafos de La Capital

6 de octubre 2026 · 08:45hs
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Dos fotógrafos de La Capital integran la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino en Rosario

Dos fotógrafos de La Capital integran la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino en Rosario

La fotografía periodística vuelve a poner en imágenes los hechos que marcaron un año. Este viernes 9 de octubre a las 19.30 se inaugurará en Rosario la 37ª Muestra Anual de Fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), una exposición que reúne una selección de las imágenes más relevantes registradas durante 2025.

La muestra podrá visitarse en la Sala de las Miradas de Plataforma Lavardén, en Mendoza 1085, con entrada libre y gratuita. Permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre de 2026, de lunes a viernes de 10 a 20 y los fines de semana de 14 a 21.

La edición reúne 145 fotografías seleccionadas entre unas 1.700 imágenes enviadas por reporteros y reporteras gráficas de ARGRA. El recorrido abarca distintas dimensiones de la realidad argentina: actualidad, política, deporte, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos.

La propuesta busca recuperar los hechos del año desde una mirada particular: la de quienes estuvieron detrás de la cámara para registrarlos.

Una mirada sobre 2025

La selección estuvo a cargo de un comité editor integrado por Claudia Conteris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian.

Según explicaron desde la organización, los criterios de selección no se limitaron a los acontecimientos más relevantes de 2025, sino que también buscaron incorporar discursos y temáticas que no suelen tener espacio en la narrativa de los medios de comunicación hegemónicos.

La muestra incluye además un prólogo inédito escrito por el escritor Martín Kohan.

Entre las fotografías seleccionadas estarán también trabajos de los reporteros gráficos de La Capital Celina Mutti Lovera y Sebastián Suárez Meccia. También serán de la partida los rosarinos Farid Dumat Kelzi, Marcelo Manera y Alan Monzón.

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Una proyección sobre la represión a Pablo Grillo

Además de las 145 fotografías que forman parte de la muestra principal, durante la exposición se proyectará un corpus de más de 100 imágenes registradas durante la jornada del 12 de marzo de 2025, un episodio que ARGRA considera un punto de inflexión para el trabajo de los reporteros gráficos.

Ese día, durante una movilización, el fotoreportero Pablo Grillo fue alcanzado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería. El impacto le provocó heridas graves y quedó en estado crítico.

>> Leer más: Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

La organización incorporará ese conjunto de imágenes como parte de una reflexión sobre las condiciones en las que trabajan quienes cubren acontecimientos públicos y, particularmente, protestas y movilizaciones.

Una muestra con más de cuatro décadas de historia

La Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino comenzó en 1981 y, desde entonces, se convirtió en una de las principales exposiciones del país dedicadas a reunir y mostrar el trabajo colectivo de los reporteros gráficos argentinos.

Con el paso de las ediciones, la exposición construyó un archivo visual de la historia reciente a través de las imágenes producidas por profesionales de distintos puntos del país.

La propuesta también busca poner en valor el trabajo de quienes registran acontecimientos que luego forman parte de la memoria colectiva.

La edición 2026 llega a Rosario con la participación de fotógrafos y fotógrafas locales y podrá recorrerse durante un mes en Plataforma Lavardén, con acceso gratuito.

La muestra es organizada por ARGRA, junto con el Sindicato de Prensa Rosario, el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y Plataforma Lavardén.

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