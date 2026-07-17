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Franco Colapinto se despachó con un tiempazo que ilusiona en Spa Francorchamps

El argentino fue el mejor del resto e inclusive de algunos de los poderosos, cerrando un gran viernes después de una floja FP1. Piña de Pierre Gasly.

17 de julio 2026 · 12:59hs
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El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, en el viernes de Spa Francorchamps. El domingo se corre el GP de Bélgica antes de la final del Mundial.

Franco Colapinto cerró un gran viernes con un tiempo bárbaro en la FP2, superando a su compañero de Alpine y a algunos de los poderosos. Finalizó 7º en Spa Francorchamps donde el domingo a las 10 se correrá el GP de Bélgica. A las 7.30 del sábado la FP3 y a las 11 será la clasificación.

La sesión terminó con una tremenda piña de Pierre Gasly, el compañero del argentino, cuando ya estaban probando ritmo de carrera al final de la tanda.

Después de una FP1 que sembró muchas dudas, con los Alpine 15º y 17º, siempre con Colapinto mejor que Pierre Gasly, el argentino empezó bien la FP2 y la terminó mucho mejor.

Es que no solo de entrada, en la primera media hora con gomas medias, ya estuvo más competitivo respecto a los rivales de la zona media, sino que fue en todo momento más rápido que Gasly, llevándole en esa instancia cerca de medio segundo.

Y en el único intento real con gomas de clasificación, Colapinto se despachó con un tiempo bárbaro para quedar a solo 1,2s de Kimi Antonelli, al que solo se le acercó Lando Norris.

Es más, el argentino hizo su tiempo inmediatamente después del Mercedes de Russell y del Racing Bulls de Arvid Lindblad, y los superó a ambos, además de al otro Racing Bulls y al último ganador en Silverstone, Charles Leclerc.

Todo eso fue antes de la gran piña de su compañero, que cometió otro exceso después que le quitaran su mejor tiempo con blandas (que era igual 2 décimas más lento que el argentino), tocó la leca y rompió bastante el Alpine.

La posición de Colapinto ilusiona, porque Norris e Isack Hadjar, clasifiquen como clasifiquen, largarán con 10 posiciones de sanciones por cambios extras en la unidad de potencia.

>>Leer más: Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Antonelli se quedó con lo mejor, seguido de Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Colapinto, Russell, Lindblad y Lawson entre los 10 primeros. Si se repitiera en clasificación, el argentino saldría 5º por las penalizaciones a Norris y Hadjar.

Detrás quedaron Leclerc, Bearman, Bortoletto, Ocon, Albon, Sainz, Hulkenberg, Gasly, Bottas, Pérez, Stroll y Alonso.

La FP2 en Spa Francorchamps

Los Alpine ensayaron toda la primera parte con gomas medias, las que no habían usado en la FP1, donde en la mayor parte utilizaron duras.

Y en las tres referencias, Colapinto siempre fue más veloz que Gasly. Antes de poner las blandas, fueron 425 milésimas de diferencia.

Pero en la primera instancia con gomas blandas se despachó con un tiempazo, a 1,2s del mejor tiempo de Antonelli, más rápido que Russell que había señalado su tiempo segundos antes.

Inclusive, Colapinto fue igual que Antonelli en el primer parcial y lo superó en el último, perdiendo en el del medio, el más largo.

>>Leer más: Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

Gasly hizo su intento después, haciendo el mejor tercer parcial de todos y quedando a más de dos décimas del argentino, pero le quitaron el tiempo por exceder los límites de pista, ya en el primer parcial de la trepada de Eau Rouge.

Después de esos intentos, en los últimos 15 minutos todos volvieron a las gomas medias del principio, probando rondas de carrera.

Pero no hubo mucho que hacer, porque Gasly se pegó un palo bárbaro al pisar la leca, perder el auto y golpear toda la parte trasera en la curva 13. Destrozó el alerón trasero y todo el costado izquierdo. Y a la tanda solo le quedó unos minutos para practicar largadas.

Cómo fue la FP1 en Bélgica

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