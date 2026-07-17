Argentina y España ya tienen camisetas confirmadas para la final del Mundial 2026

La Fifa oficializó la indumentaria que usarán ambos seleccionados el próximo domingo 19 de julio desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York

Ambas selecciones utilizarán su tradicional indumentaria titular para el encuentro en el MetLife Stadium

La Fifa confirmó este viernes las camisetas que utilizarán la selección argentina y la selección española en la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York.

Argentina jugará con su tradicional camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, mientras que España saldrá al campo de juego con su histórica camiseta roja, pantalón azul y medias azules.

La decisión despertó entusiasmo entre los hinchas argentinos, ya que la Albiceleste afrontará la séptima final de su historia con la camiseta titular, la misma que utilizó en los títulos de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Durante este Mundial, el equipo solo modificó su indumentaria habitual en tres partidos: utilizó medias azules frente a Austria y vistió la camiseta alternativa contra Jordania e Inglaterra .

En el resto de los encuentros, ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, Argentina jugó con la indumentaria titular tradicional.

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El dato alimenta el optimismo de los hinchas. Las dos finales mundialistas que Argentina disputó con camiseta azul terminaron en derrota, en Italia 1990 y en Brasil 2014. En 1930, perdió frente a Uruguay con la casaca de bastones celestes y blancos.

En tanto, será la segunda final mundialista para la Roja, que conquistó el título en Sudáfrica 2010. En aquella definición frente a Países Bajos vistió un uniforme completamente negro, mientras que ahora volverá a lucir los colores que identifican su historia y con los que también ganó la Eurocopa 2024.

Además, también se definió la indumentaria de los arqueros. Emiliano Martínez jugará completamente vestido de verde mientras que el español Unai Simón llevará un uniforme celeste durante el partido decisivo.

Por último, la organización informó que el árbitro utilizará uniforme negro con detalles dorados. Los alcanzapelotas vestirán de gris oscuro, mientras que las pecheras de los suplentes serán violetas para Argentina y magenta para España.