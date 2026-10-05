La advertencia de las universidades a los legisladores: "Estamos entrando en una fase terminal"

Las universidades nacionales de Santa Fe reclamaron fondos a los legisladores provinciales y advirtieron que el ajuste ya compromete su funcionamiento, las obras y los servicios básicos

Las universidades nacionales de Santa Fe pidieron más recursos a los legisladores

Las universidades nacionales de Santa Fe se reunieron este viernes en la sede de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con legisladores nacionales de la provincia para analizar el proyecto de Presupuesto Universitario 2027 y plantear la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento del sistema público universitario.

Del encuentro participaron el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci ; la rectora de la UNL, Laura Tarabella; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), María Cecilia Gutiérrez; y los decanos de las facultades regionales Santa Fe y Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Toffolo y Oscar David.

También participaron representantes estudiantiles y gremiales, entre ellos el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho; la presidenta de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Julia Salas; representantes de los gremios docente ADUL y no docente APUL, además de decanos y decanas de la UNL y consejeros superiores de esa universidad.

Por parte del Congreso Nacional estuvieron los diputados Pablo Farías, Diego Giuliano, Caren Tepp y Germán Martínez , y el senador Marcelo Lewandowski .

Bartolacci: "Estamos entrando en una fase terminal"

Durante la reunión, Bartolacci advirtió sobre el escenario presupuestario de las universidades y sostuvo que la situación atraviesa una etapa crítica.

"Quiero decir con franqueza que estamos entrando en una fase terminal. Si no tenemos la ley de Financiamiento funcionando y un presupuesto acorde, es muy difícil que el sistema universitario siga funcionando plenamente. A este ritmo, vamos a tener problemas incluso para pagar los servicios básicos", afirmó.

El rector de la UNR también se refirió al malestar dentro de la comunidad universitaria y convocó a sostener el reclamo. En ese sentido, destacó la movilización prevista para el 15 de octubre.

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"El hartazgo de la comunidad universitaria es razonable y profundo. Aspiramos a que la manifestación del 15 de octubre sea multitudinaria, como ya han sido las anteriores, para que se cumpla la ley que fue aprobada en el Congreso", señaló.

Además, indicó que las obras de infraestructura permanecen paralizadas y que los recursos disponibles alcanzan apenas para realizar reparaciones mínimas.

Bartolacci destacó que reuniones similares se están realizando en distintas provincias y resumió el objetivo del encuentro: "Somos un equipo en defensa de la universidad pública argentina".

El reclamo por el Presupuesto 2027

Tarabella destacó la importancia de reunir en una misma mesa a las autoridades universitarias y a los representantes santafesinos en el Congreso Nacional.

"Creemos que es necesario poder realizar este tipo de encuentros para poner en diálogo con las y los representantes de la provincia en el Congreso Nacional sobre la situación de las universidades nacionales", sostuvo.

La rectora de la UNL recordó que había pasado un año desde la aprobación de la ley de Financiamiento Universitario y señaló que todavía no había sido ejecutada. "Necesitamos un presupuesto 2027 que respete las necesidades del sistema universitario del país", remarcó.

Las universidades más jóvenes, entre las más afectadas

Desde la Universidad Nacional de Rafaela también plantearon las dificultades para sostener el crecimiento de una institución relativamente nueva.

Gutiérrez explicó que la universidad tiene diez años de existencia y que, en 2023, cuando todavía había carreras que estaban comenzando, se congelaron cargos docentes.

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"Nosotros tenemos diez años de vida y en 2023, con carreras que estaban empezando, nos congelaron los cargos docentes. Nosotros nos hicimos cargo con fondos propios, pero ya no podemos hacer más magia", sostuvo.

Según señaló, una situación similar atraviesa a otras universidades creadas durante los últimos años.

La advertencia de la UTN por ciencia y tecnología

Toffolo, decano de la Facultad Regional Santa Fe de la UTN, utilizó una comparación para describir el escenario que atraviesan las instituciones. "La universidad es como un árbol que este gobierno está secando, y de a poco se va muriendo", afirmó.

El decano advirtió además sobre las consecuencias que el desfinanciamiento podría generar a largo plazo, especialmente en áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología, y sostuvo que se necesitan recursos para revertir la situación.

A su turno, David, decano de la Facultad Regional Rafaela de la UTN, destacó el valor del encuentro con los legisladores para buscar puntos de acuerdo.

"Este tipo de encuentros son muy importantes, nos permiten dialogar y llegar a consensos", señaló.

El decano recordó que la UTN cuenta con 5 sedes en Santa Fe y 30 en todo el país, y aseguró que la situación presupuestaria resulta "muy alarmante" en cada una de ellas. "Estamos dispuestos a seguir con la lucha", afirmó.