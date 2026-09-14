La Capital | La Ciudad | docentes

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Los docentes de Coad votarán entre distintas medidas de fuerza, desde paros de 24 horas hasta una huelga por tiempo indeterminado

14 de septiembre 2026 · 09:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El conflicto universitario sigue afectando a la comunidad educativa de la UNR

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

El conflicto universitario sigue afectando a la comunidad educativa de la UNR

El conflicto universitario volverá a tener esta semana un capítulo central en Rosario. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) comenzará este martes 15 de septiembre una consulta presencial para definir cómo continuará el plan de lucha por la recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La votación se realizará con urnas en las distintas unidades académicas de la UNR y los docentes deberán optar entre distintas alternativas de medidas de fuerza. Las mociones incluyen desde un paro de 24 horas hasta la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado.

La consulta surgió de una resolución del último plenario de secretarios generales de la federación nacional Conadu, que tomó una propuesta de Coad y de otras asociaciones de base para avanzar en una definición común sobre la continuidad y el alcance de las protestas.

Congreso de delegados y organización de la votación

Antes del inicio de la consulta, Coad realizará este lunes un Congreso de Delegados. Allí se definirán los horarios y hasta qué día se extenderá la votación en cada una de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Además de las alternativas vinculadas con la duración de los paros, la consulta incluirá una opción para que los docentes manifiesten si están de acuerdo con que las medidas de fuerza se realicen únicamente cuando sean convocadas por el Frente Sindical Universitario.

>> Leer más: Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

El gremio también convocó a quienes quieran participar como fiscales durante la votación en alguna unidad académica.

La definición local se producirá luego del paro nacional universitario realizado la semana pasada, en el marco de un conflicto que mantiene a los gremios docentes y no docentes enfrentados con el gobierno nacional por la situación salarial y presupuestaria de las universidades.

View this post on Instagram

El reclamo salarial

El principal reclamo de los docentes continúa siendo la recomposición de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector sindical sostienen que los ingresos acumularon una pérdida significativa de poder adquisitivo y cuestionaron las propuestas de recomposición realizadas hasta el momento.

En ese marco, la consulta buscará determinar qué nivel de medidas de fuerza están dispuestos a sostener los docentes de la UNR durante las próximas semanas.

La votación también se inscribe en un plan de lucha nacional que prevé nuevas acciones de visibilización y una nueva marcha federal universitaria durante los primeros días de octubre.

>>Leer más: Más de 300 días sin financiamiento universitario: suspendieron por lluvia la jornada de estudiantes

Para la comunidad educativa rosarina, el resultado de la consulta será clave para determinar cómo continuará la actividad en las facultades y escuelas dependientes de la UNR durante las próximas semanas.

Noticias relacionadas
El pasaje Barón de Mauá deja ver, desde el cruce con San Luis, el palacio del Club Español. Un proyecto busca extender la cortada y hacerla llegar al icónico edificio

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

La propuesta de la edil libertaria Samanta Arias, busca que las cámaras de vigilancia se integren los tres sistemas públicos de monitoreo para emitir alertas en tiempo real ante hechos delictivos.

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

el tiempo en rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

Rosario vivió sus últimos días fríos antes de la primavera. 

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Lo último

Construirán un centro de formación laboral y tres playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

Construirán un centro de formación laboral y tres playones deportivos en Villa Gobernador Gálvez

Gladys, La bomba tucumana, no descarta dejar la música para dedicarse a la política

Gladys, "La bomba tucumana", no descarta dejar la música para dedicarse a la política

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Los docentes de Coad votarán entre distintas medidas de fuerza, desde paros de 24 horas hasta una huelga por tiempo indeterminado

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social
La Ciudad

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados
La ciudad

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico
Zoom

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Ovación
Paulo Killer: Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Paulo Killer: "Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Paulo Killer: Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Paulo Killer: "Soñaba con hacer un gol en el clásico y ganar con Central Córdoba

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Primera C: Central Córdoba goleó a Argentino y celebró en el clásico del ascenso

Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

Con un gol mal cobrado, Manchester City se quedó con el derbi

Policiales
Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta
Policiales

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

Incautan en Alvear una avioneta requerida en una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear una avioneta requerida en una causa por narcotráfico

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

La Ciudad
Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto inmobiliario en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones
Política

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT
Información General

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial
Agro

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump dijo que un conflicto por Malvinas sería un "desastre potencial"

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal