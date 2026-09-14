Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Los docentes de Coad votarán entre distintas medidas de fuerza, desde paros de 24 horas hasta una huelga por tiempo indeterminado

El conflicto universitario sigue afectando a la comunidad educativa de la UNR

El conflicto universitario volverá a tener esta semana un capítulo central en Rosario. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) comenzará este martes 15 de septiembre una consulta presencial para definir cómo continuará el plan de lucha por la recomposición salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La votación se realizará con urnas en las distintas unidades académicas de la UNR y los docentes deberán optar entre distintas alternativas de medidas de fuerza. Las mociones incluyen desde un paro de 24 horas hasta la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado.

La consulta surgió de una resolución del último plenario de secretarios generales de la federación nacional Conadu, que tomó una propuesta de Coad y de otras asociaciones de base para avanzar en una definición común sobre la continuidad y el alcance de las protestas.

Antes del inicio de la consulta, Coad realizará este lunes un Congreso de Delegados. Allí se definirán los horarios y hasta qué día se extenderá la votación en cada una de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Además de las alternativas vinculadas con la duración de los paros, la consulta incluirá una opción para que los docentes manifiesten si están de acuerdo con que las medidas de fuerza se realicen únicamente cuando sean convocadas por el Frente Sindical Universitario.

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El gremio también convocó a quienes quieran participar como fiscales durante la votación en alguna unidad académica.

La definición local se producirá luego del paro nacional universitario realizado la semana pasada, en el marco de un conflicto que mantiene a los gremios docentes y no docentes enfrentados con el gobierno nacional por la situación salarial y presupuestaria de las universidades.

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El reclamo salarial

El principal reclamo de los docentes continúa siendo la recomposición de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector sindical sostienen que los ingresos acumularon una pérdida significativa de poder adquisitivo y cuestionaron las propuestas de recomposición realizadas hasta el momento.

En ese marco, la consulta buscará determinar qué nivel de medidas de fuerza están dispuestos a sostener los docentes de la UNR durante las próximas semanas.

La votación también se inscribe en un plan de lucha nacional que prevé nuevas acciones de visibilización y una nueva marcha federal universitaria durante los primeros días de octubre.

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Para la comunidad educativa rosarina, el resultado de la consulta será clave para determinar cómo continuará la actividad en las facultades y escuelas dependientes de la UNR durante las próximas semanas.