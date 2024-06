Juntada pilchera: se realizará un fuerte operativo de seguridad preventivo en el shopping

Dichas definiciones se llevaron adelante en la reunión realizada este jueves a las 17 horas. Participaron las autoridades de Alto Rosario y el encargado de seguridad del establecimiento. También estuvieron los comisarios de la 9ª y la 10ª y los representantes de Control y Convivencia. Este viernes se volverán a reunir para terminar de delinear los detalles.

>> Leer más: Qué es la "juntada pilchera" de adolescentes en shoppings que promete llegar a Rosario

Adolescentes y la juntada pilchera

"Es una juntada para mostrar la pilcha que tienen, por eso son pilcheros", apuntan varios medios de Buenos Aires, que se hicieron eco de este fenómeno a raíz de un encuentro realizado el último fin de semana en el patio de comidas del Tortugas Open Mall.

En Rosario, desde el inicio de esta semana circulan los mensajes por WhatsApp. “El verdadero juntee (sic). Sábado 26/6, 16 horas en el Alto Rosario Shopping (No quiero broncas ni ropas de clubes. Es todo Rosario, no por zonas ni nada de eso, demos la verdadera nota y no se engilen”, dice el posteo que comenzó a viralizarse. Los propios chicos quieren que esto sea solo un encuentro y no haya inconvenientes que empañen la reunión.

Juntarse a mostrar sus "pilchas", ropa de reconocidas marcas deportivas, es lo que convoca a quienes participan de esta naciente experiencia. Bajo el hasthag #pilchas o #pilcheros varios videos subidos a TikTok dan cuenta de este evento social, que también se replica en centros comerciales de Mendoza y Temuco (Chile). Allí se ve a chicos y chicas paseando por los pasillos de los shoppings, sacándose selfies y copando las escaleras mecánicas.