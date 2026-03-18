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Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos

La Municipalidad decidió darles un nuevo uso a electrodomésticos y muebles incautados durante operativos de control

18 de marzo 2026 · 14:38hs
Las donaciones proceden de resoluciones del Tribunal de Faltas.

Foto: Municipalidad de Rosario.

Las donaciones proceden de resoluciones del Tribunal de Faltas.

La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario confirmó este miércoles una serie de donaciones con fines sociales. La iniciativa apunta a distribuir bienes incautados para ayudar escuelas, clubes y merenderos de distintos puntos de la ciudad en vez de conservarlos fuera de uso.

El municipio coordinó la entrega de equipamiento decomisado definitivamente por resoluciones del Tribunal de Faltas. El objetivo es lograr mejoras en el funcionamiento cotidiano de las instituciones que son puntos de encuentro e inclusión en diferentes barrios.

Entre los elementos que quedaron en manos del Estado se destacan más de una decena de artefactos de refrigeración comercial. También se redistribuyeron muebles que habían sido secuestrados en procedimientos de control.

Donaciones para entidades de bien público

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, remarcó que "muchos de los bienes que se decomisan en operativos de fiscalización se encuentran en buenas condiciones". Luego concluyó: "Por eso tomamos la decisión de que puedan tener una segunda vida en instituciones que cumplen un rol fundamental en los barrios".

Donaciones

La Municipalidad de Rosario donó heladeras y exhibidoras de bebidas para clubes, merenderos y escuelas a partir de un decomiso ordenado por el Tribunal de Faltas.

En este caso, el veredicto del Tribunal de Faltas habilitó la donación de 11 heladeras, una enfriadora de bebidas, una cortadora de fiambre y una balanza digital. También se repartieron 20 sillas y cinco mesas que estaban guardadas tras inspecciones de agentes municipales junto a la Policía de Santa Fe.

>> Leer más: Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar

Voceros del Palacio de los Leones destacaron que todos los elementos fueron distribuidos entre organizaciones barriales para fortalecer actividades sociales, educativas y deportivas. Así se traza la continuidad de una política orientada a evitar que los bienes en buen estado queden almacenados sin destino.

Previamente, la Municipalidad de Rosario hizo otras donaciones a raíz de intervenciones en fiestas clandestinas. En esa oportunidad se reutilizaron equipos musicales y mobiliario. Asimismo, algunos jardines de infantes recibieron mesas y pizarrones.

"Los clubes, escuelas y organizaciones sociales son espacios de encuentro, contención y desarrollo", destacó Herrera en el marco del anuncio. A continuación, manifestó: "Poder aportarles equipamiento que fortalezca su trabajo diario es una forma de acompañar el enorme esfuerzo que realizan”.

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