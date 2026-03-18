Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos

La Municipalidad decidió darles un nuevo uso a electrodomésticos y muebles incautados durante operativos de control

La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario confirmó este miércoles una serie de donaciones con fines sociales . La iniciativa apunta a distribuir bienes incautados para ayudar escuelas, clubes y merenderos de distintos puntos de la ciudad en vez de conservarlos fuera de uso.

El municipio coordinó la entrega de equipamiento decomisado definitivamente por resoluciones del Tribunal de Faltas . El objetivo es lograr mejoras en el funcionamiento cotidiano de las instituciones que son puntos de encuentro e inclusión en diferentes barrios.

Entre los elementos que quedaron en manos del Estado se destacan más de una decena de artefactos de refrigeración comercial . También se redistribuyeron muebles que habían sido secuestrados en procedimientos de control.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera , remarcó que "muchos de los bienes que se decomisan en operativos de fiscalización se encuentran en buenas condiciones" . Luego concluyó: "Por eso tomamos la decisión de que puedan tener una segunda vida en instituciones que cumplen un rol fundamental en los barrios".

Donaciones La Municipalidad de Rosario donó heladeras y exhibidoras de bebidas para clubes, merenderos y escuelas a partir de un decomiso ordenado por el Tribunal de Faltas. Video: Secretaría de Control y Convivencia.

En este caso, el veredicto del Tribunal de Faltas habilitó la donación de 11 heladeras, una enfriadora de bebidas, una cortadora de fiambre y una balanza digital. También se repartieron 20 sillas y cinco mesas que estaban guardadas tras inspecciones de agentes municipales junto a la Policía de Santa Fe.

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Voceros del Palacio de los Leones destacaron que todos los elementos fueron distribuidos entre organizaciones barriales para fortalecer actividades sociales, educativas y deportivas. Así se traza la continuidad de una política orientada a evitar que los bienes en buen estado queden almacenados sin destino.

Previamente, la Municipalidad de Rosario hizo otras donaciones a raíz de intervenciones en fiestas clandestinas. En esa oportunidad se reutilizaron equipos musicales y mobiliario. Asimismo, algunos jardines de infantes recibieron mesas y pizarrones.

"Los clubes, escuelas y organizaciones sociales son espacios de encuentro, contención y desarrollo", destacó Herrera en el marco del anuncio. A continuación, manifestó: "Poder aportarles equipamiento que fortalezca su trabajo diario es una forma de acompañar el enorme esfuerzo que realizan”.