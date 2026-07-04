Rugby: la paridad sigue siendo manifiesta en un Regional del Litoral que no da respiros

Con un rugby de alto nivel. Finalizó la primera rueda del Top 9 y la brecha entre los equipos es tan corta que no asoma ningún candidato

El Capibara Ignacio Doglini, de vuelta en el verdiblanco. Jockey tuvo que trabajar para poder superar a Universitario.

En el Regional del Litoral el rugby no tiene lógica. Las sorpresas son casi una constante en este torneo y se ven reflejadas en los resultados. Este sábado, la dio Old Resian, que en su visita a Santa Fe Rugby venció al tricolor 35-31(5-2) después ir perdiendo 21-7 al cierre del primer tiempo.

Después de dos semanas, el TRL volvió a escena con la novena y última fecha de los partidos de ida de la fase clasificatoria del Top 9 donde está en juego la Copa Banco Macro y la paridad entre los equipos volvió a ser manifiesta. Salvo el partido donde Duendes superó a Jockey Club de Venado Tuerto 38-0 (5-0), en el resto de los encuentros la diferencia que hubo entre el equipo ganador y el perdedor no superó los seis puntos. Esto también impacta en la tabla, donde entre el segundo y el séptimo hay apenas 10 puntos de diferencia.

En las Cuatro Hectáreas de Fisherton, Jockey Club Rosario superó a Universitario 27-21 (5-1), pero para poder cantar victoria tuvo que trabajar y mucho. El conjunto académico, que fecha a fecha se acomoda en el círculo mayor del rugby litoraleño, fue un hueso duro de roer, que al término del primer tiempo se imponía 15-12.

GER, en la Bombonera del parque Independencia, también tuvo que transpirar la camiseta para llevarse la victoria ante el Remero por 34-33 (5-2) . En un partido muy disputado, el mens sana cantó victoria por apenas un punto en el final del encuentro ante un Paraná Rowing muy combativo que venía confiado tras empatar con Santa Fe Rugby 29-29.

Crai dio el golpe

Sin salirse de su libreto, Crai dio el golpe en Paraná. Venció a Estudiantes 30-25 (5-1), en un partido en el que sorprendió en el primer parcial para ponerse 27-10 y aguantar un complemento donde el albinegro se le vino encima para dar vuelta la historia.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones al finalizar la primera rueda quedó de la siguiente manera: 1) Estudiantes, 32 puntos; 2) Duendes, 30; 3) Santa Fe Rugby, 29; 4) GER, 29; 5) Crai, 28; 6) Jockey Club Rosario, 24; 7) Paraná Rowing, 20; 8) Universitario de Rosario, 18; 9) Old Resian, 18; 10) Jockey Club de Venado Tuerto, 12.

La próxima fecha, la primera de la segunda rueda, se disputará el próximo sábado con el siguiente programa de partidos: Universitario v. Santa Fe Rugby, GER v. Old Resian, Estudiantes v. Rowing, Duendes v. CRAI y Jockey Club Rosario v. Jockey Club Venado Tuerto.

Segunda División del Litoral

En el torneo de Segunda División, Logaritmo cayó ante Alma Juniors 34-22 (5-0) pero aun así lidera la tabla de posiciones tras disputarse la octava fecha de la primera fase con 34 puntos. La diferencia ante su escolta, CRAR, se achicó a dos puntos, tras la victoria del conjunto de Rafaela ante Los Caranchos por 41-13 (5-0).

Provincial, en tanto, cayó ante Universitario SF 53-19 e intercambiaron su lugar en la tabla. El conjunto académico pasó al quinto lugar y desplazó al Rojo al sexto. Tilcara, en tanto, se reafirmó en el séptimo lugar con 24 puntos, al vapulear a Gimnasia de Pergamino 58-0.

Los partidos que debían sostener Regatas/Belgrano v. La Salle y Cha Roga v. Los Pampas se jugarán este domingo 5 de julio.