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Los Pumas cayeron ante Escocia en su debut en el Nations Championship

Con varias ausencias de peso, Los Pumas no le encontraron la vuelta al partido y cayeron ante el equipo del Cardo en Córdoba

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

4 de julio 2026 · 19:12hs
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El escocés Ben White patea mientras Franco Molina intenta tapar el kick. FOTO AP.

El escocés Ben White patea mientras Franco Molina intenta tapar el kick. FOTO AP.

En el arranque del Nations Championship, Los Pumas terminaron pagando muy caro la eficacia de Escocia y cayeron por 47-38 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la primera fecha del certamen.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi regresaba al país con el objetivo de iniciar con el pie derecho su participación en la flamante competencia y repetir los buenos resultados obtenidos durante 2025. Ambos seleccionados volvían a verse las caras tras la ventana de noviembre, en la que el conjunto argentino remontó un 0-21 para imponerse por 33-24 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo. El encuentro marcó, además, los 100 caps de Matías Alemanno con la camiseta argentina, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

Los Pumas, con ausencias de peso

El seleccionado argentino, con muchas ausencias de peso, tuvo un buen comienzo, pero con el correr de los minutos el Cardo impuso condiciones con sus forwards, dominó el contacto y convirtió prácticamente cada ingreso a la zona de peligro en puntos para cerrar el primer parcial 19-10.

En el complemento, Los Pumas salieron decididos a cambiar la historia, enseguida achicaron diferencias, pero la visita respondió con contundencia.

De esta forma, el seleccionado argentino dejó algunos pasajes interesantes en el inicio, pero fue ampliamente superado cuando Escocia encontró ritmo y precisión. La efectividad del Cardo en cada visita a campo rival marcó la diferencia y le permitió llevarse una valiosa victoria de Córdoba. El próximo fin de semana, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se presentará en San Juan y buscará ante Gales la recuperación y su primera sonrisa en el nuevo torneo de World Rugby.

En los restantes partidos los resultados fueron: Nueva Zelanda superó a Francia 34-32, Japón a Italia 27-10, Australia cayó ante Irlanda 31-33, Gales venció a Fiji 39-24 y Sudáfrica a Inglaterra 45-21.

El formato del Nations Championship

El Nations Championship introduce un nuevo y audaz formato de torneo que enfrenta a los dos hemisferios. Los equipos del Seis Naciones representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR, a las que se unen Fiji y Japón para competir en nombre del hemisferio sur. Si bien los países se enfrentarán a adversarios del hemisferio opuesto, compartirán mesa con sus homólogos nacionales, es decir, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia e Italia estarán en una tabla, mientras que Los Pumas, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Japón y Fiji en otra.

Cada punto dictaminará cómo se establecerá la tabla de posiciones: cuatro por victoria, dos por empate, cero por derrota. En tanto, se otorgará un punto bonus por anotar cuatro tries o por perder por siete puntos o menos.

Tras las seis rondas, que tendrán lugar durante julio y noviembre, los equipos se enfrentarán al equipo equivalente de la tabla rival en un fin de semana de finales: es decir, el primero de un grupo ante el primero del otro y así sucesivamente. Además, es importante destacar que ganar el partido desde el duelo entre los segundos y los sextos otorgará un punto, mientras que el que triunfe en el encuentro entre los primeros, se llevará dos unidades. De esta manera, el hemisferio que logre en primer lugar los cuatro puntos, se quedará con el trofeo.

Las posiciones

Con los resultados registrados este sábado 4, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Hemisferio Sur: 1) Sudáfrica, 5 puntos; 2) Nueva Zelanda, 5; 3) Japón, 4; 4) Australia, 2; 5) Argentina, 1 punto; 6) Fiji, sin puntos.

Hemisferio Norte: 1) Irlanda, 5 puntos; 2) Gales, 5; 3) Escocia, 5; 4) Francia, 2; 5) Italia, sin puntos y 6) Inglaterra, sin puntos.

Próxima fecha: a disputarse el próximo 11 de julio, contempla los siguientes partidos: Nueva Zelanda v. Italia, Australia v. Francia, Japón v. Irlanda, Fiji v Inglaterra, Sudáfrica v. Gales y Argentina v. Inglaterra.

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