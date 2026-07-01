La Capital | La Ciudad | Voluntarios

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

La ONG Rosario Solidaria inició una campaña para reclutar personas que brinden ayuda y contención a los más necesitados

1 de julio 2026 · 12:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
En busca de voluntarios. Con su tarea solidaria

Foto: La Capital / Archivo

En busca de voluntarios. Con su tarea solidaria, el micro solidario sale todos los miércoles desde Oroño y Pellegrini
Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

La organización no gubernamental Rosario Solidaria convoca a voluntarios que quieran sumarse a las distintas campañas que se realizan en época invernal para brindar ayuda o contención a personas en situación de calle. Puede ser mediante los desayunos que se sirven en distintos puntos de la ciudad o bien en tareas sobre el Refugio Móvil Nocturno también conocido como Micro Solidario.

Rosario Solidaria necesita 60 colaboradores para poder cumplir con el servicio en zonas a las que ya no puede llegar por falta de personal.

En declaraciones a LT8, Flavio Morello, coordinador de Rosario Solidaria, expresó este miércoles que “la situación empeora año tras año. Las cifras de personas en la calle son alarmantes y sentimos que estamos sobrepasados para poder brindar las raciones de desayunos y que la demanda en el micro solidario irá en aumento”.

Morello indicó que en todo el operativo de asistencia a personas que viven en la calle “se están entregando 100 desayunos". Recordó: "Durante la pandemia de Covid-19, hubo un boom de voluntarios, y eso ha ido mermando año a año. Al día de hoy, ya no llegamos a las zonas que antes sí llegábamos con la cantidad de voluntarios que teníamos en ese momento”.

El perfil de los voluntarios que se necesitan

Morello consideró que “se necesitarían 60 voluntarios más para volver a ofrecer los desayuns en las zonas que abarcábamos antes y que ahora no podemos atender. Buscamos hombres de entre 30 y 40 años para el micro solidario, teniendo en cuenta que vamos a sumar a la brevedad un día más de funcionamiento”.

>> Leer más: Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

“En lo que respecta a desayunos solidarios, la carga horaria es muy flexible. Es solo una vez por semana, de 7 a 9.30 aproximadamente. En ese horario, se recorre una zona asignada y se entrega a personas en situación de calle una infusión caliente con algo para comer, además de una manta si fuese necesario”, precisó Morello.

“Eso es una vez por semana y no es obligatorio. La gente tiene que saber que puede ir cuando tenga disponibilidad", remarcaron.

Cómo es la actividad en el Micro Solidario

En lo que respecta al micro solidario, hay recorridos todos los miércoles, arrancando entre las 21 y las 22 en Museo Castagnino.

"Nuestro trabajo es colocar el equipaje en la bodega con su etiqueta para identificarlos, darles una infusión caliente y asistirlos por cualquier cosa que necesitan. Luego, todos los voluntarios duermen en la parte inferior y el resto de la gente en la parte superior. A la mañana se los despierta, se les da el desayuno y así comienzan el día”, explicó.

Cómo sumarse como voluntario

Los interesados en ingresar al grupo de voluntarios pueden dirigirse al perfil de Rosario Solidaria en Instagram. “Allí pueden dejar sus datos y nosotros nos comunicaremos a la brevedad”, agregó Morello.

>> Leer más: Frío cero en Rosario: un colectivo se convierte en refugio para quienes viven en la calle

El coordinador de Rosario Solidaria afirmó que en los últimos meses hubo un incremento en la demanda de asistencia en las calles, y como ejemplo citó como ejemplo: “Ayer martes salimos con 30 raciones para desayunos, que es un número importante, y tuvimos que terminar el recorrido antes por falta de insumos. No pudimos llegar a la gente que estaba esperando, siendo que ya, después de tanto tiempo, se establece un vínculo, ya nos conocemos”.

Noticias relacionadas
Dolor por la muerte de Pedro Pebeto Aramburu, reconocido periodista rosarino

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

La nevada del 16 de julio de 1973. El tren Rosario-Casilda cruza la estación de Pérez, rumbo a barrio Vila.

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

Un problema que afecta distintas zonas del cuerpo. ¿Cómo se trata? 

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Copa Airlines comenzó a operar desde Rosario el 1º de julio de 2016.

Copa Airlines celebra 10 años de conexión entre Rosario y el resto de América

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Lo último

Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario tras agotar el Berlín de Buenos Aires

Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario tras agotar el Berlín de Buenos Aires

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

La tarifa social se mantiene pero cambia el cálculo para aplicarlo y quién lo cubre. Las provincias y los municipios, ante un desafío nuevo

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Ovación
El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: No merecía terminar así
Mundial 2026

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: No merecía terminar así

El lamento del jugador rosarino eliminado del Mundial con Ecuador: "No merecía terminar así"

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: Vamos a ganar 1-0

El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo
La Ciudad

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

La fiesta de Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos y gastronomía

La fiesta de Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos y gastronomía

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes
Policiales

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas
La Ciudad

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea
Policiales

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: Cumplimos con la palabra
Política

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió
Información General

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela
Información General

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela
Información General

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos
Política

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días
Infromación General

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días