Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle en invierno

La ONG Rosario Solidaria inició una campaña para reclutar personas que brinden ayuda y contención a los más necesitados

En busca de voluntarios. Con su tarea solidaria, el micro solidario sale todos los miércoles desde Oroño y Pellegrini

La organización no gubernamental Rosario Solidaria convoca a voluntarios que quieran sumarse a las distintas campañas que se realizan en época invernal para brindar ayuda o contención a personas en situación de calle . Puede ser mediante los desayunos que se sirven en distintos puntos de la ciudad o bien en tareas sobre el Refugio Móvil Nocturno también conocido como Micro Solidario .

Rosario Solidaria necesita 60 colaboradores para poder cumplir con el servicio en zonas a las que ya no puede llegar por falta de personal.

En declaraciones a LT8 , Flavio Morello, coordinador de Rosario Solidaria, expresó este miércoles que “la situación empeora año tras año. Las cifras de personas en la calle son alarmantes y sentimos que estamos sobrepasados para poder brindar las raciones de desayunos y que la demanda en el micro solidario irá en aumento”.

Morello indicó que en todo el operativo de asistencia a personas que viven en la calle “se están entregando 100 desayunos". Recordó: "Durante la pandemia de Covid-19, hubo un boom de voluntarios, y eso ha ido mermando año a año. Al día de hoy, ya no llegamos a las zonas que antes sí llegábamos con la cantidad de voluntarios que teníamos en ese momento”.

El perfil de los voluntarios que se necesitan

Morello consideró que “se necesitarían 60 voluntarios más para volver a ofrecer los desayuns en las zonas que abarcábamos antes y que ahora no podemos atender. Buscamos hombres de entre 30 y 40 años para el micro solidario, teniendo en cuenta que vamos a sumar a la brevedad un día más de funcionamiento”.

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“En lo que respecta a desayunos solidarios, la carga horaria es muy flexible. Es solo una vez por semana, de 7 a 9.30 aproximadamente. En ese horario, se recorre una zona asignada y se entrega a personas en situación de calle una infusión caliente con algo para comer, además de una manta si fuese necesario”, precisó Morello.

“Eso es una vez por semana y no es obligatorio. La gente tiene que saber que puede ir cuando tenga disponibilidad", remarcaron.

Cómo es la actividad en el Micro Solidario

En lo que respecta al micro solidario, hay recorridos todos los miércoles, arrancando entre las 21 y las 22 en Museo Castagnino.

"Nuestro trabajo es colocar el equipaje en la bodega con su etiqueta para identificarlos, darles una infusión caliente y asistirlos por cualquier cosa que necesitan. Luego, todos los voluntarios duermen en la parte inferior y el resto de la gente en la parte superior. A la mañana se los despierta, se les da el desayuno y así comienzan el día”, explicó.

Cómo sumarse como voluntario

Los interesados en ingresar al grupo de voluntarios pueden dirigirse al perfil de Rosario Solidaria en Instagram. “Allí pueden dejar sus datos y nosotros nos comunicaremos a la brevedad”, agregó Morello.

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El coordinador de Rosario Solidaria afirmó que en los últimos meses hubo un incremento en la demanda de asistencia en las calles, y como ejemplo citó como ejemplo: “Ayer martes salimos con 30 raciones para desayunos, que es un número importante, y tuvimos que terminar el recorrido antes por falta de insumos. No pudimos llegar a la gente que estaba esperando, siendo que ya, después de tanto tiempo, se establece un vínculo, ya nos conocemos”.