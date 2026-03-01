La Capital | Ovación | Central

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

Central vuelve a quedarse con el clásico, con los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti en el complemento. Newell's dio pelea pero sigue sin ganar.

1 de marzo 2026 · 16:50hs
El zurdazo de Ángel Di María va camino a la red y es el 1 a 0 de Central sobre Newells en el clásico.

Celina Mutti Lovera

El zurdazo de Ángel Di María va camino a la red y es el 1 a 0 de Central sobre Newell's en el clásico.
Todos con Ángel Di María

Marcelo Bustamante

Todos con Ángel Di María, autor del gol a los 5' del complemento para el 1 a 0 de Central sobre Newell's en el clásico.
La segunda clara de Newells en el clásico

Marcelo Bustamante

La segunda clara de Newell's en el clásico, después del remate en el palo de Núñez. No pudo concretar el Colo Ramírez.

Central vuelve a quedarse con el clásico de la ciudad, con un complemento sólido y los goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Newell's había hecho un buen primer tiempo con chances claras pero se fue apagando. Un 2 a 0 inapelable, que encumbra al Canalla y sigue dejando en el fondo a la Lepra.

Las jugadas importantes en el Coloso

84' Pol Fernández entró por Ibarra en el último cambio canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028224204026376306&partner=&hide_thread=false

78' SEGUNDO GOL DE CENTRAL. Córner de Campaz desde la izquierda, Sández cabeceó y Copetti entró por el segundo palo para el segundo canalla.

75' Amonestado Coronel por clara falta sobre Orozco, a quien había asistido bárbaro Regiardo.

74' Jerónimo Russo entra por Risso Patrón, en el último cambio leproso. Y Almirón metió tres cambios: entraron Gaspar Duarte, Enzo Copetti y Federico Navarro y salieron Vicente Pizarro, Alejo Veliz y Julián Fernández.

73' Contra canalla y de nuevo lo tuvo. Campaz definió de derecha afuera.

71'. Otra vez era el segundo de Central. Campaz llegó al fondo y mandó un gran centro que Giménez no llegó a conectar

69' De un lateral llegó el centro de Giménez y el cabezazo de Veliz afuera. Era el segundo de Central.

67' Amonestaron a Franco Ibarra, no juega la próxima fecha al llegar a la quinta amarilla.

65' Entraron Facundo García y Franco Orozco y salieron el Colo Ramírez y Walter Núñez.

Cayeron algunos proyectiles al campo del Coloso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028218043067670737&partner=&hide_thread=false

60' Era cantado. Di María dejó la cancha y lo reemplazó Campaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028216763544973704&partner=&hide_thread=false

57' Entró Michael Hoyos por el amonestado Acuña-

50' GOL DE CENTRAL, Le quedó justa a Di María en un centro pasado de Sández, que Gastón Avila impidió que se vaya afuera, cabeceándola hacia adentro. El zurdazo impidió cualquier reacción de Barlasina.

46' Entre Acuña. Ramírez y Núñez no encontraron el hueco para rematar. Llegada peligrosa de Newell's. Peligroso choque de cabezas de Salcedo y Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028215058963087494&partner=&hide_thread=false

ET: salió Armando Méndez, que se sintió en el último rechazo del primer tiempo y entró un zaguero central: Bruno Cabrera. Di María se sigue elongando al entrar al complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028209499568230586&partner=&hide_thread=false

34' Enzo Giménez lo cortó de atrás a Luciano Herrera en la salida y se ganó la primera amarilla canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028205189560213675&partner=&hide_thread=false

28' Acuña lo empujó a Ibarra cuando se iba con chances de llegar al área. Primer amonestado.-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201792039690241&partner=&hide_thread=false

10' La perdió Ibarra y encaró de nuevo Núñez, que desairó a Coronel. Su remate seco dio en el palo, pegó en Ledesma y le quedó al Colo exigido, que no pudo definir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201374689681431&partner=&hide_thread=false

9' En la contra falló en el cierre Pizarro que volvía y Núñez se la robó para enfrentar mano a mano a Ledesma, pero eligió darle el paso al Colo Ramírez, pero llegó justo Coronel a sacarla con la derecha.

8' Nuevo córner de Pizarro. La sacó Goitea, la volvió a meter el chileno y lo dejó a Di María mano a mano con Barlasina. Se la picó por arriba y despejó Regiardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028200811067486471&partner=&hide_thread=false

7' Centro-remate de Julián Fernández tras una mala salida de Goitea y Barlasina la aseguró sacándola al córner. No lo pateó Di María sino Pizarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028198399070081272&partner=&hide_thread=false

A las 17 se pone en marcha el clásico, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y lo televisa ESPN Premium.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso. Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Hector Paletta. Y AVAR: Mariana De Almeyda.

>>Leer más: El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Frank Kudelka armó un equipo con algunas sorpresas. Metió a Saúl Salcedo por Bruno Cabrera y a Gabriel Risso Patrón por Jerónimo Russo en defensa, además de Williams Barlasina en el arco. En el medio vuelve Rodrigo Herrera por el lesionado David sotelo, mientras que el Colo Ramírez será el 9 titular, saliendo Facundo Guch.

El DT leproso apostó sin dudas a la experiencia, quedando de los pibes Lucas Regiardo y Valentino Acuña.

Mientras que Jorge Almirón fue a lo sabido, con los retornos de Agustín Sández, Franco Ibarra y Alejo Veliz, dejando su lugar Alexis Soto, Federico Navarro y Enzo Copetti, que irán al banco junto a Marco Ruben, Carlos Quintana y Facundo Mallo, además de Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, los autores de los goles en el último triunfo de Central en el Coloso, en febrero de 2025.

>>Leer más: Newell's: Cóccaro no estará ni en el banco de relevos en el clásico

Las estadísticas de Newell's y Central

Embed

Noticias relacionadas
El equipo de Jorge Almirón, para un nuevo clásico ganado por Central ante Newells.

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El equipo de Frank Kudelka para el clásico. Newells otra vez no pudo con Central.

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Esto nos otorga un respiro enorme y nos deja contentos junto con la gente. Disfruto mucho este momento, contó Almirón.

Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

El festejo fue otra vez todo de Central en el clásico. Un 2 a 0 inapelable en el Coloso.

Central expuso su mayor categoría y festejó, Newell's resistió hasta donde pudo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Lo último

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Central fue de menor a mayor y se impuso con justicia desde el gol de Di María. El segundo fue de Copetti. Newell's, en la lona. El Canalla desató otro carnaval

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Por Lucas Vitantonio
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Ovación
Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Por Hernán Cabrera
Ovación

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Policiales
Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

La Ciudad
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso
politica

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newells en el clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newell's

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
La Ciudad

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Ignacio Gandini: Con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Ignacio Gandini: "Con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Cortafuego, el thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

"Cortafuego", el thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo