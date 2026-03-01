Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Al barrio Tiro Suizo, triángulo perfecto en el sur del mapa rosarino, se le pueden asociar varias marcas: ser asiento del único club de tiro deportivo de Rosario y del que lleva su nombre, contar con un centro comercial a cielo abierto que tiene la menor tasa de vacancia en locales, llegar a zanja cero a mitad de año con pavimento definitivo, y que, después de un largo camino, su única escuela técnica, lugar de oportunidad para cientos de jóvenes de zona sur, tenga desde esta semana un nuevo edificio. Hay más. El club tiene en sus filas, al campeón mundial de tiro práctico por equipos 2025 en Matlosana, Sudáfrica. Se trata de Juan Pablo Durán, instructor de este deporte junto a su padre.

En agosto de 1895, un cronista de La Capital registraba la inauguración de un arco de triunfo, puerta de ingreso a un flamante polígono de tiro que inmigrantes, llegados del Cantón de Ticino, sur de suiza, habilitaban esa “mañana bañada por un sol espléndido”, según la nota. Desde lo alto de la escultura, Pedro Chiesa, a cargo del discurso, tenía como horizonte una extensa soledad. El acto era la piedra basal de lo que cuatro años después nacía en su actual ubicación, como Sociedad Tiro Suizo Rosario. A su alrededor, lentamente, se fue densificando la urbanización.

“El club antecedió al barrio, no hay ninguna duda” , dice su presidente, Claudio Polo. Y relata que la institución proveía de agua potable a las escasas casas de la zona que, además, recibían correspondencia en su estafeta postal. La simbiosis entre ambos, también es una marca. “Desde el primer día, hemos sido un club que refleja la esencia de nuestro barrio”, afirman en la red social Instagram . Salto epocal mediante, el club sigue siendo el eje social y deportivo de las manzanas entre las calles José María Gutiérrez, pasaje Raffo, ferrocarril Mitre y, en un vértice agudo, Battle y Ordóñez.

“Hoy es la institución más significativa del barrio, y la única que tiene tiro deportivo en la ciudad” , enfatiza Polo, que lo preside hace 18 años, pero lo siente como su casa, desde que tenía 17. La actividad es un atractivo para hombres y mujeres, de todas las edades. “Se tira cinco días por semana, de martes a domingo; en la época de inseguridad mucha gente vino a aprender a manejar un arma , los polígonos están todo el día con actividad, los sábados y domingos aumenta la gente que viene a practicar” , explica. Además de los torneos nacionales y provinciales, con el nuevo polígono, también habrá internacionales.

“Este predio fue donado por los suizos y dicen que si dejáramos de practicar tiro, deberíamos devolverlo”, señala entre risas. Y destaca que al club le dicen el Gigante del Sur. La razón le asiste: seis mil socios, seis manzanas y 14 deportes, con sede en Raffo 5100. En sus palabras, un lugar contención para los jóvenes y sus familias. “Desde hace 30 años hay un lugar de ingreso a la pileta, que siento como mi espacio en el mundo”, agrega.

“El Centro Comercial a Cielo Abierto Tiro Suizo, no tiene locales vacíos”, expresa con orgullo Lorena Maciá, presidenta del paseo que hoy integran 203 comercios y que cuenta con personería jurídica y una agenda de proyectos. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, como exsecretario de Producción, confirma el nivel de actividad: “Siempre tuvo el mayor nivel de ocupación de locales, es decir la menor tasa de vacancia, es uno de los más importantes a nivel barrial”.

La avenida San Martín, con un tránsito que nunca se detiene, vertebra el espacio dinámico entre Uriburu y Arijón, donde “están todas las marcas, los rubros y los bancos; es una mini Rosario”, agrega Maciá. Hacia ambos lados de la avenida, el barrio también alberga pymes y talleres.

La actividad del paseo comercial incluye desde cuestiones específicas, como encuestas y decisiones frente a situaciones excepcionales, hasta proyectos de color para el barrio: “Estamos colocando la imagen de la virgen en Uriburu y San Martín, compramos guirnaldas para adornar, esperamos colocar banquitos y cestos”, enumera. En marzo piensan repetir el éxito de 2025, de la Noche en mi Barrio.

“Hubo un gran cambio; dejamos de ser un barrio mal visto por la inseguridad”, comenta Lorena y agrega que en la actualidad se sienten acompañados. Para los vecinos es una referente: “Me vienen a buscar, me mandan mensajes, me indican si hay un pozo o una columna en problemas y yo qenvío mensajes a quien corresponda para tratar de resolver las cuestiones”.

“Este es un barrio expansivo, no baja los brazos, le gusta la familia, se une por el bien común, y con un centro comercial que está entre los que más venden”, enfatiza. Y anota una característica del lugar: “Los sábados los comercios cierran a las 20.30, y los bares ya tienen las lucecitas, las mesas afuera, entonces los vecinos terminan de hacer las compras y se sientan a tomar algo o a comer”.