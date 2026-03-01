La Capital | La Ciudad | clases

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Más de 150 agentes ordenarán el tránsito en 38 escuelas de Rosario. "El objetivo no es sancionar, sino concientizar", aseguró el secretario de Control

1 de marzo 2026 · 10:16hs
Con motivo del comienzo de clases de este lunes, la Municipalidad de Rosario dispuso un operativo especial de movilidad y ordenamiento del tránsito frente a distintos establecimientos educativos. Más de 150 agentes municipales participarán en los turnos mañana y tarde para garantizar una circulación fluida y segura en el entorno escolar.

Este año el operativo se ampliará: mientras que en 2025 las intervenciones se realizaron en 29 escuelas, en 2026 se sumaron nueve más, por lo que serán 38 las instituciones donde se regularán los ingresos y egresos de estudiantes. La mayoría de los establecimientos están ubicados en el radio comprendido por Francia, Pellegrini y el río.

Del operativo participan las direcciones de Tránsito, Control Urbano, Fiscalización del Transporte y Proximidad. Además, la Dirección General de Fortalecimiento Institucional trabajó previamente con las escuelas para promover buenas prácticas en los horarios críticos.

“Estamos poniendo a disposición una importante cantidad de agentes y recursos que tienen la función de acompañar a las escuelas y colegios en el desafío de generar una buena convivencia tanto en la entrada como en la salida de los alumnos. El objetivo no es sancionar, sino concientizar para un correcto uso de la calle”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

Corredores Sube y Baja en Rosario

Desde el municipio recordaron que la normativa vigente, sancionada en 2014, prohíbe estacionar los días hábiles de 7 a 18 en calles donde haya escuelas si su ancho es menor o igual a 8,45 metros o si circulan por allí dos o más líneas de transporte urbano.

En paralelo, continuará implementándose el programa “Sube y baja”, aprobado por el Concejo Municipal en diciembre de 2022, que establece corredores especiales en los horarios de ingreso y salida escolar. El sistema ya funciona en instituciones como el Español y la Dante Alighieri, y este año se suma el Colegio Verbo Encarnado.

>>Leer más: Inicio de clases y paro: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

La modalidad consiste en señalizar y reservar un carril pasante frente al establecimiento para el ascenso y descenso rápido de estudiantes, con apoyo de agentes de tránsito y la colaboración de padres y madres voluntarios. Los vehículos deben avanzar hasta el inicio del corredor o hasta el último auto detenido; allí, una persona voluntaria abre la puerta para el descenso y el conductor debe retirarse de inmediato una vez que el alumno ingresa al edificio.

El programa también contempla la organización del transporte escolar, bicicletas, peatones, taxis y remises, con el objetivo de reducir congestiones y mejorar la seguridad vial en los entornos educativos.

Las escuelas interesadas en sumarse al “Sube y baja” pueden comunicarse con la Dirección General de Fortalecimiento Institucional a través del correo [email protected].

Con estas medidas, el municipio busca ordenar el tránsito en el inicio de clases y reforzar la seguridad en una jornada que moviliza a miles de familias rosarinas.

