Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

La herramienta gratuita permite armar el CV, prepararse para entrevistas y recibir orientación laboral las 24 horas desde el celular

1 de marzo 2026 · 10:55hs
En un contexto de caída de la actividad y dificultades para conseguir trabajo, el gobierno de Santa Fe presentó “Orientador Laboral”, un asistente virtual que funciona a través de WhatsApp y busca acompañar a quienes están en la búsqueda de empleo o necesitan reinsertarse en el mercado laboral.

La herramienta, desarrollada por el Ministerio de Trabajo junto con la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital, opera mediante un chat automatizado disponible las 24 horas, todos los días del año. El acceso es gratuito y se realiza enviando un mensaje al 3426313853.

A diferencia de los tradicionales portales de empleo, el asistente no se limita a publicar ofertas, sino que propone un acompañamiento paso a paso en el proceso de inserción laboral.

Qué ofrece el “Orientador Laboral”

Entre las funciones principales, el sistema permite:

  • Armar un currículum desde cero o mejorar uno existente, con la posibilidad de descargarlo en formato PDF.

  • Recibir recomendaciones para enfrentar entrevistas laborales.

  • Obtener orientación sobre dónde buscar ofertas y cómo postularse.

  • Acceder a consejos para el primer día de trabajo.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, señaló que la iniciativa apunta a “generar herramientas para acompañar a las personas que están en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales”, en un escenario que calificó como complejo.

>> Leer más: La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Desde el área de Transformación Digital, remarcaron que la propuesta busca aprovechar el uso masivo de WhatsApp para facilitar el acceso a información y orientación sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Una apuesta a la asistencia digital

El lanzamiento se inscribe en una estrategia más amplia de digitalización de servicios públicos. La intención oficial es ofrecer un canal accesible y directo para personas que buscan su primer empleo o desean cambiar de trabajo, especialmente aquellas que no cuentan con asesoramiento profesional.

El desafío, en un mercado laboral con alta informalidad y fuerte competencia por los puestos formales, será que esta herramienta logre traducirse en oportunidades concretas.

Por ahora, la provincia apuesta a que la tecnología funcione como un puente entre quienes buscan trabajo y las posibilidades de insertarse en el mundo laboral.

