Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

El delantero canalla, muchas veces criticado, pero que nunca perdió por completo la banca del hincha, pegó el grito más grande desde que hizo pie en Arroyito

Enzo Copetti ya tocó al gol y sale corriendo a festejarlo. El delantero ingresó y seis minutos después le bajó la persiana al partido.

Goles son amores . Y si se dan en el marco de un clásico, muchísimo mejor. Porque son gritos que quedan guardados en la memoria colectiva, que no se olvidan, siempre que sean festejos que valgan para triunfo. Que lo diga Enzo Copetti , quien fue el encargado de meter la estocada final en un partido en el que a Central se le presentó algo complejo, pero que cuando logró hacer pie en el partido no tuvo problemas para marcar diferencia desde lo futbolístico. Si hasta acá hubo banca por parte del hincha, en medio de goles a cuentagotas, este festejo en el clásico como visitante le extiende una red de contención mucho más firme.

Copetti fue uno de los grandes artífices de la victoria canalla en tierras leprosas, lo mismo que Ángel Di María, ese estandarte futbolístico que aun en una pierna y jugando a media máquina volvió a tener otro capítulo sublime en la historia de los clásicos. Los goles fueron todo en esta sexta victoria consecutiva que Central mete sobre el rival de toda la vida. Vale, por supuesto, el sostén colectivo que aportó el resto, pero al fútbol se gana con goles.

Copetti es en Central ese jugador testarudo , que pone la mirada en el frente y transita con convencimiento de aquellos que creen a muerte en lo que hacen o son capaces de hacer. Copetti es ese jugador que siempre le costó tirar paredes con el gol , pero también el que nunca se cansó de buscarlo.

Cope2 El grito sagrado. Copetti le gana la posición a Goitea y empuja la pelota al gol, tras el desvío de Sández en el primer palo. Marcelo Bustamante / La Capital

El segundo gol de Copetti en el torneo

Es el segundo grito que pega en el torneo, pero sin dudas este es que más estruendo hizo, al menos para el semblante del hincha. Él seguramente lo siente de la misma forma, pero algo similar debe haber vivido cuando le convirtió a Barracas Central, después de nueve meses in poder convertir (su última conquista había sido en cancha de San Lorenzo, con el equipo que dirigía Ariel Holan).

Copetti es el jugador que corre a la sombra de Veliz, el que de vez en cuando le toca compartir delantera con Alejo, también el que lo reemplaza en medio de los partidos, como sucedió en este clásico en el Parque.

Enzo entró y definió el clásico

Corría el minuto 29 del complemento cuando Almirón metió tres variantes juntas y uno de los que entraba a disputar el tramo final del partido, con el resultado abierto, era justamente Copetti. ¿Su misión? La de un centrodelantero: tratar de aprovechar alguna pelota para empezar a bajarle la persiana al partido. Pasaron apenas seis minutos cuando el chaqueño se topó con su momento de mayor esplendor desde que llegó a Arroyito. Jaminton Campaz envió el córner desde la izquierda, Agustín Sández la peinó en el primer palo y le cambió la trayectoria al balón. Copetti fue más rápido y más bicho que Goitea, a quien le ganó la posición para quedar de cara al gol. Sólo tuvo que poner el pie derecho para empujarla.

Fue el gol que, todos los pensaron de esa forma, le bajaba la persiana al partido. Ni más ni menos que lo que sucedió. Y Copetti lo hizo. Se transformó en uno de los destacados del clásico o, cuanto menos, uno de los que más injerencia tuvo en el resultado. Copetti, el cabeza dura que inscribió su nombre en la historia del clásico.