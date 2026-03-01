La Capital | Ovación | Franco Ibarra

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El mediocampista de Central sacó a relucir sus enormes cualidades para recuperarla sin cometer infracciones. Dominó el medio y fue el corazón canalla

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

1 de marzo 2026 · 20:24hs
El equipo de Jorge Almirón

Celina Mutti Lovera

El equipo de Jorge Almirón, para un nuevo clásico ganado por Central ante Newell's.

Franco Ibarra fue "el" jugador del clasico rosarino. El mediocampista de Central se desempeñó de principio a fin con un papel soberbio. Hasta en los instantes en los que Newell's ejerció un leve predominio, el volante central recuperó con una combinación de tiempo y espacio admirable. Fue vital en el triunfo sobre Newell's por 2 a 0.

Jeremías Ledesma 5,5: fue requerido a intervenir en pocas oportunidades. Seguro de arriba.

Emanuel Coronel 7: dos salvadas fundamentales con el marcador igualado.

Ignacio Ovando 4: le costó de arriba frente al Colo Ramírez. Cuando lo encararon por abajo, no dio seguridad.

Gastón Avila 5: no se complicó en su sector. Esta vez no se soltó ni metió pases filtrados.

Agustín Sández 5: por su costado no lo superaron. Metió garra. No fue tan efectivo para proyectarse.

Franco Ibarra 8: enorme categoría para quitar en el mano a mano. Obstaculizó a todo aquel que pasaba cerca.

Vicente Pizarro 5: le faltó que sus entregas le dieran mayor volumen ofensivo al equipo. Estuvo ordenado.

Enzo Giménez 7: trajinó mucho por el costado. Se multiplicó en defensa y para llevar juego hacia adelante.

Ángel Di María 7: participó de la creación sin exigirse, como si estuviese tocado. Hizo lo más importante: el gol de la apertura.

Julián Fernández 6,5: entró seguido en contacto con la pelota, encaró y siempre busco ser incisivo.

Alejo Veliz 5: no pudo prevalecer en el área rival. Cuando lo consiguió, cabeceó defectuoso y se perdió el gol

Ingresaron:

Jaminton Campaz 6: le dio llegada a Central con sus corridas. Estuvo cerca del gol.

Enzo Copetti -: entró en el último cuarto de hora y aprovechó esa pelota a pocos metros del arco para definir el partido.

Federico Navarro -: se plantó en el medio y respondió en la recuperación ante los ya tibios intentos de la Lepra.

Gaspar Duarte -: trató de penetrar por afuera, pero le faltó una mejor resolución.

Guillermo Fernández -: jugó poco, con la misión de hacerla circular.

El DT Jorge Almirón 7: el entrenador se debía una victoria de semejante magnitud, por la carga emotiva. El equipo no brilló en la primera etapa, pero nunca se alteró y con paciencia llegó a la victoria en el segundo tiempo. Central tuvo la convicción de jugar siempre por abajo, tocar y ser profundo.

Noticias relacionadas
El resultado no me cambia lo que vi antes, y lo que hay que hacer, comentó Kudelka sobre Newells. 

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El equipo de Frank Kudelka para el clásico. Newells otra vez no pudo con Central.

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Esto nos otorga un respiro enorme y nos deja contentos junto con la gente. Disfruto mucho este momento, contó Almirón.

Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

Enzo Copetti ya tocó al gol y sale corriendo a festejarlo. El delantero ingresó y seis minutos después le bajó la persiana al partido.

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Lo último

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Central fue de menor a mayor y se impuso con justicia desde el gol de Di María. El segundo fue de Copetti. Newell's, en la lona. El Canalla desató otro carnaval

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Por Lucas Vitantonio
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Ovación
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Policiales
Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

La Ciudad
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso
politica

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newells en el clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newell's

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
La Ciudad

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Ignacio Gandini: Con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Ignacio Gandini: "Con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Cortafuego, el thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

"Cortafuego", el thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo