El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El mediocampista de Central sacó a relucir sus enormes cualidades para recuperarla sin cometer infracciones. Dominó el medio y fue el corazón canalla

El equipo de Jorge Almirón, para un nuevo clásico ganado por Central ante Newell's.

Franco Ibarra fue "el" jugador del clasico rosarino. El mediocampista de Central se desempeñó de principio a fin con un papel soberbio. Hasta en los instantes en los que Newell's ejerció un leve predominio, el volante central recuperó con una combinación de tiempo y espacio admirable. Fue vital en el triunfo sobre Newell's por 2 a 0.

Jeremías Ledesma 5,5: fue requerido a intervenir en pocas oportunidades. Seguro de arriba.

Ignacio Ovando 4: le costó de arriba frente al Colo Ramírez. Cuando lo encararon por abajo, no dio seguridad.

Gastón Avila 5: no se complicó en su sector. Esta vez no se soltó ni metió pases filtrados.

Agustín Sández 5: por su costado no lo superaron. Metió garra. No fue tan efectivo para proyectarse.

Franco Ibarra 8: enorme categoría para quitar en el mano a mano. Obstaculizó a todo aquel que pasaba cerca.

Vicente Pizarro 5: le faltó que sus entregas le dieran mayor volumen ofensivo al equipo. Estuvo ordenado.

Enzo Giménez 7: trajinó mucho por el costado. Se multiplicó en defensa y para llevar juego hacia adelante.

Ángel Di María 7: participó de la creación sin exigirse, como si estuviese tocado. Hizo lo más importante: el gol de la apertura.

Julián Fernández 6,5: entró seguido en contacto con la pelota, encaró y siempre busco ser incisivo.

Alejo Veliz 5: no pudo prevalecer en el área rival. Cuando lo consiguió, cabeceó defectuoso y se perdió el gol

Ingresaron:

Jaminton Campaz 6: le dio llegada a Central con sus corridas. Estuvo cerca del gol.

Enzo Copetti -: entró en el último cuarto de hora y aprovechó esa pelota a pocos metros del arco para definir el partido.

Federico Navarro -: se plantó en el medio y respondió en la recuperación ante los ya tibios intentos de la Lepra.

Gaspar Duarte -: trató de penetrar por afuera, pero le faltó una mejor resolución.

Guillermo Fernández -: jugó poco, con la misión de hacerla circular.

El DT Jorge Almirón 7: el entrenador se debía una victoria de semejante magnitud, por la carga emotiva. El equipo no brilló en la primera etapa, pero nunca se alteró y con paciencia llegó a la victoria en el segundo tiempo. Central tuvo la convicción de jugar siempre por abajo, tocar y ser profundo.