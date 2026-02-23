La Capital | suscriptores | Santa Fe

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

El gobernador los giró a un banco local pero aclara que no los liquidó por más que el gobierno los cuente entre las reservas. Dos miradas de un episodio

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

23 de febrero 2026 · 16:57hs
El gobernador de Santa Fe

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trajo los dólares de Nueva York

Los dólares de la discordia entre Santa Fe, que los obtuvo en el mercado de New York, y el gobierno nacional, que pretendía que los traiga a jurisdicción nacional para contabilizarlos en las reservas del Banco Central, tuvo un nuevo episodio. Finalmente, el gobierno de Maximiliano Pullaro los depositó en un banco local y los administra. ¿Quién ganó y perdió en la novela?

En el gobierno santafesino explican que lo único que hizo técnicamente fue pasar los dólares de una cuenta de la provincia en Nueva York a una cuenta en dólares en el agente financiero de Santa Fe. Por el solo hecho de estar en una cuenta del país, los encajes de esos depósitos forman parte de las reservas del Banco Central. A Nación le viene bien, pero los quería hace dos meses.

“Los fondos siguen en dólares, solo cambió de banco y el lugar”, aclararon a La Capital. Entonces, ¿los trajeron porque ven que la cotización seguirá bajando por ende recibirá menos pesos a la hora de liquidarlos, o porque en breve los deberán usar? El gobierno provincial se escuda en esto último: "Para que ya estén acá cuando debemos liquidar por avances de obras".

Dólares de Santa Fe

En otras palabras, las acusaciones de que perdieron plata ya que el dólar bajó a menos de 1400 pesos no las convalidan en la Casa Gris porque aclaran que no los cambiaron a pesos aún. "Por ahora no liquidamos, lo iremos haciendo a medida que avancen las obras".

Claro que el dólar puede seguir bajando, o al menos no parece que subirá, y en ese caso sí perderá efectivamente dinero en comparación con diciembre cuando el dólar estaba en $1500. Con el diario del lunes cualquiera acierta.

La provincia dice que su función no es hacer un negocio financiero sino obra pública aunque es indisimulable que cuanto más pesos pueda sacar al liquidar, mejor. Son decisiones, dice la frase ya convertida en dicho, y aplica mejor en cuestiones del mercado cambiario. Vale repasar todo.

En diciembre, los 800 millones de dólares obtenidos en una colocación exitosa en Nueva York para obra pública eran para el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo una buena manera para engordar las reservas y enfrentar pagos. Pero Pullaro se opuso a liquidar cuando el propio ministro se lo pidió porque dijo que no le convenía a los intereses de Santa Fe. El ministro quedó mordido.

Olivares bastia.jpg
El ministro de Economía, Pablo Olivares, encabezó la colocación de deuda del gobierno de Maximiliano Pullaro.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, encabezó la colocación de deuda del gobierno de Maximiliano Pullaro.

Nación presionaba fuerte para liquidar y, curiosamente, días después el Banco Central arremetió con un nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. Todo hacía suponer que ese esquema empujaría el precio del dólar, por lo tanto, para Santa Fe la liquidación temprana de esos 800 millones sería desventajosa.

Con eso, el gobierno santafesino se convenció que había optado por el camino correcto y se convencía de las intensiones detrás de la presión. Pero el dólar no subió, al contrario, y los libertarios se frotaron las manos.

Tras el cruce entre el gobernador y el ministro, obviamente quedó preparada la jugada libertaria: si el dólar caía, le enrostrarían al gobernador una pérdida por supuesta especulación. El dólar cayó y la tropa libertaria expuso los números que perdió Santa Fe por no liquidarlos en su momento.

Al ver el posteo, Caputo sumó su opinión: “Te corrijo el número: son 120 mil millones de pesos en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”. Esta ofensiva siguió por varios días.

En rigor, Pullaro dejó pagando a Nación cuando le pidió los dólares y ahora le es menos rentable aquella jugada. En términos futbolísticos y por qué no políticos, ganó y perdió. Caputo quedó dolido ante la negativa santafesina y ahora ríe. Perdió y ganó. En rigor, tan solo un tironeo más entre gobiernos que a veces se llevan mal.

