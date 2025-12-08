Todo lo que hay que saber: arranca la temporada de verano en los polideportivos municipales

Desde este miércoles, el municipio pone en marcha las nueve piletas recreativas para este verano. Funcionarán de martes a domingo, de 14 a 20

A partir del miércoles 10 de diciembre, la Municipalidad de Rosario dará inicio a una nueva temporada de verano en los polideportivos municipales, "una política pública que año tras año garantiza el acceso a actividades recreativas, saludables y comunitarias para miles de familias rosarinas", afirman las autoridades.

Las piletas recreativas funcionarán de martes a domingo, de 14 a 20, en nueve polideportivos distribuidos en toda la ciudad, "reafirmando la vocación municipal de ampliar derechos y acercar oportunidades de disfrute, encuentro y actividad física a cada barrio".

Los espacios habilitados serán: 7 de Septiembre (Martínez Estrada 8030), 9 de Julio (Dorrego 3339), Balneario del Saladillo (avenida del Rosario 400 bis), Parque del Mercado (Cepeda y Gutiérrez), Estadio Municipal Jorge Newbery (Ovidio Lagos 2501), Complejo Deportivo Municipal Emilio Lotuf (avenida Belgrano 600), Cristalería (Alberini 3200), Deliot (bulevar Seguí 5462) y Parque Oeste (Ituzaingó y Rouillón).

La apertura de las piletas municipales forma parte de la agenda anual de la Secretaría de Deporte y Turismo, que sostiene una política deportiva integral con fuerte perspectiva social.

La propuesta no solo garantiza acceso a espacios seguros y de calidad para el esparcimiento, sino que también promueve "hábitos saludables, convivencia y comunidad, en el marco de una ciudad que entiende al deporte como un derecho y una herramienta de inclusión".

>> Leer más: Histórico: más de 160 mil personas disfrutaron de las piletas municipales este verano

La temporada de verano constituye un programa fundamental para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos y personas mayores cuenten con un espacio para disfrutar del agua, aprender, compartir y realizar actividad física cerca de sus hogares.

Cómo acceder a las piletas municipales

Para el ingreso, las personas deben reservar un turno en rosario.gob.ar para la revisión médica; luego, con el turno asignado más DNI y fotocopia del mismo, se deben acercar al polideportivo en el día correspondiente, abonar y realizar la revisión. Una vez que se tenga la revisión médica, se podrá ingresar a cualquiera de las piletas recreativas municipales. Para ello se debe presentar el carnet de revisión médica y sacar el abono del mes o la entrada diaria.

Las entradas tienen dos franjas etarias: menores (de 10 a 14 años) y mayores (de 15 años en adelante). Jubilada/os y menores de 10 años ingresan gratuitamente (en este último caso deberán hacerlo obligatoriamente acompañados de un mayor).

Los costos de la entrada a la pileta recreativa y de la revisión médica pueden pagarse anticipadamente con boletas de cobro/pago, o en el lugar con QR, tarjetas de débito y crédito.

Revisión médica: $ 2.000 (se cobra a partir del año cumplido)

Entrada mayores: $ 1.000 (de 15 años en adelante)

Entrada menores: $ 800 (de 10 a 14 años)

Entrada menores de 10 años: gratis, deberán ingresar obligatoriamente acompañados de un mayor

Jubilados: gratis

Personas con discapacidad: gratis

Abonos