La Capital | La Ciudad | Luis Ventura

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

El presidente de Aptra habló con el equipo de Una Tarde +, defendió la expansión de los Martín Fierro y aseguró que el premio se convirtió en un producto de exportación

5 de junio 2026 · 08:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luis Ventura en La Capital+

Luis Ventura en La Capital+

Luis Ventura está convencido de que los premios Martín Fierro dejaron de ser una ceremonia limitada a la televisión argentina para convertirse en un producto exportable. Con eventos en Miami, proyectos en Uruguay, Perú y hasta una posible edición en Turquía, el presidente de Aptra considera que el crecimiento de la marca abrió un mercado inesperado.

"La Argentina está descubriendo una Vaca Muerta de los premios", aseguró durante una entrevista con Una Tarde +, el programa de La Capital +.

La definición llegó mientras defendía la expansión de los Martín Fierro, una estrategia que en los últimos años multiplicó las premiaciones y sumó nuevas categorías dentro y fuera del país.

La expansión internacional de los Martín Fierro

Ventura rechazó las críticas de quienes consideran que la proliferación de premios puede restarles prestigio. Por el contrario, sostuvo que el interés creciente demuestra la fortaleza de la marca. "Los hechos muestran todo lo contrario. Nos vienen a buscar", afirmó.

Como ejemplo mencionó las negociaciones abiertas para desembarcar en distintos mercados.

Embed - Luis Ventura sobre la Tele: "La PRIMICIA hoy dura lo que un FÓSFORO”

Según contó, la próxima semana mantendrá una reunión en la embajada de Turquía para avanzar en una posible ceremonia en Estambul vinculada a las producciones televisivas que llegan desde ese país a la Argentina.

>> Leer más: Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: "Ando con botón antipánico"

También confirmó acuerdos para desarrollar eventos en Perú y Uruguay.

En el caso uruguayo, explicó que incluso ya fue reservado el Palacio Legislativo para una premiación vinculada a la presencia de contenidos argentinos en la televisión local.

Además, adelantó que en noviembre se realizará una nueva edición del Martín Fierro Latino en Miami, que ingresará en su cuarta temporada.

"Nos explotó en la cara"

Ventura también reveló que el crecimiento de algunas experiencias recientes superó las expectativas de los propios organizadores.

Entre ellas mencionó el Martín Fierro de los Shopping, una iniciativa desarrollada en Uruguay. "La misma gente me pidió otro porque les explotó en la cara. No esperaban la repercusión que tuvo", sostuvo.

Según explicó, el fenómeno responde a una combinación entre el prestigio histórico del premio y la posibilidad de reunir a distintos sectores de una misma industria bajo una marca ampliamente reconocida.

Durante la entrevista, Ventura también aclaró qué ocurrió con el Martín Fierro de la Música, cuya realización estaba prevista inicialmente para abril.

>>Leer más: El hincha que golpeó al periodista y DT Luis Ventura dijo que no sabía a quién agredía y pidió perdón

El presidente de Aptra explicó que decidieron postergarlo para evitar superposiciones con los premios Gardel. "No quisimos encimarnos con los Gardel ni pisarle el pie a nadie", señaló. La nueva fecha prevista es el 13 de octubre.

Cómo cambió el periodismo

Más allá de los premios, Ventura reflexionó sobre las transformaciones que atravesó el periodismo en sus 54 años de trayectoria.

Según afirmó, las redes sociales modificaron por completo la lógica de las exclusivas. "La primicia hoy dura lo que dura un fósforo encendido", resumió. Y explicó: "En dos minutos, con las redes sociales, cualquier dato que vos aportes se multiplica por millones de personas".

Para el periodista, esa velocidad cambió la dinámica de trabajo en todos los medios. "Antes una primicia te duraba una semana", recordó.

El respaldo a Belloso y Almirón

En otro tramo de la charla, Ventura también se refirió al presente de Rosario Central y salió en defensa del entrenador Jorge Almirón en medio de los cuestionamientos que recibió en distintos momentos de su gestión.

"Hay que tenerle fe", afirmó.

El periodista y entrenador de Victoriano Arenas recordó que conoce desde hace años tanto a Gonzalo Belloso como al actual DT canalla. "Almirón predica un fútbol que teóricamente es el que deseamos todos", sostuvo.

Aunque reconoció que los resultados suelen condicionar cualquier proyecto deportivo, consideró que el entrenador cuenta con antecedentes suficientes para sostener la confianza de los dirigentes.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: viernes con muchas nubes y una maxima de 20º

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

diputados voto a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al senado

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La prometida reactivación de este emblemático edificio fracasó.

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Desde el segundo semestre del año, el jarabe empezará a producirse en la Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la UNR.

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Lo último

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

El cantante de 77 años llevaba una década alejado de los escenarios mientras estaba bajo tratamiento por mal de Parkinson

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: ¿qué pasará con el show?
Zoom

Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: ¿qué pasará con el show?

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Ovación
Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana
Ovación

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

Policiales
Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

La Ciudad
Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
La Ciudad

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
Policiales

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Ciudad

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva
Ovación

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Cuidacoches: la Iglesia pidió alternativas para quienes trabajan en las calles
La ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Capital

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
La Región

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores