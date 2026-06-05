Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

El presidente de Aptra habló con el equipo de Una Tarde +, defendió la expansión de los Martín Fierro y aseguró que el premio se convirtió en un producto de exportación

Luis Ventura está convencido de que los premios Martín Fierro dejaron de ser una ceremonia limitada a la televisión argentina para convertirse en un producto exportable. Con eventos en Miami, proyectos en Uruguay, Perú y hasta una posible edición en Turquía, el presidente de Aptra considera que el crecimiento de la marca abrió un mercado inesperado.

"La Argentina está descubriendo una Vaca Muerta de los premios" , aseguró durante una entrevista con Una Tarde +, el programa de La Capital +.

La definición llegó mientras defendía la expansión de los Martín Fierro, una estrategia que en los últimos años multiplicó las premiaciones y sumó nuevas categorías dentro y fuera del país.

Ventura rechazó las críticas de quienes consideran que la proliferación de premios puede restarles prestigio. Por el contrario, sostuvo que el interés creciente demuestra la fortaleza de la marca. "Los hechos muestran todo lo contrario. Nos vienen a buscar", afirmó.

Como ejemplo mencionó las negociaciones abiertas para desembarcar en distintos mercados.

Embed - Luis Ventura sobre la Tele: "La PRIMICIA hoy dura lo que un FÓSFORO”

Según contó, la próxima semana mantendrá una reunión en la embajada de Turquía para avanzar en una posible ceremonia en Estambul vinculada a las producciones televisivas que llegan desde ese país a la Argentina.

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También confirmó acuerdos para desarrollar eventos en Perú y Uruguay.

En el caso uruguayo, explicó que incluso ya fue reservado el Palacio Legislativo para una premiación vinculada a la presencia de contenidos argentinos en la televisión local.

Además, adelantó que en noviembre se realizará una nueva edición del Martín Fierro Latino en Miami, que ingresará en su cuarta temporada.

"Nos explotó en la cara"

Ventura también reveló que el crecimiento de algunas experiencias recientes superó las expectativas de los propios organizadores.

Entre ellas mencionó el Martín Fierro de los Shopping, una iniciativa desarrollada en Uruguay. "La misma gente me pidió otro porque les explotó en la cara. No esperaban la repercusión que tuvo", sostuvo.

Según explicó, el fenómeno responde a una combinación entre el prestigio histórico del premio y la posibilidad de reunir a distintos sectores de una misma industria bajo una marca ampliamente reconocida.

Durante la entrevista, Ventura también aclaró qué ocurrió con el Martín Fierro de la Música, cuya realización estaba prevista inicialmente para abril.

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El presidente de Aptra explicó que decidieron postergarlo para evitar superposiciones con los premios Gardel. "No quisimos encimarnos con los Gardel ni pisarle el pie a nadie", señaló. La nueva fecha prevista es el 13 de octubre.

Cómo cambió el periodismo

Más allá de los premios, Ventura reflexionó sobre las transformaciones que atravesó el periodismo en sus 54 años de trayectoria.

Según afirmó, las redes sociales modificaron por completo la lógica de las exclusivas. "La primicia hoy dura lo que dura un fósforo encendido", resumió. Y explicó: "En dos minutos, con las redes sociales, cualquier dato que vos aportes se multiplica por millones de personas".

Para el periodista, esa velocidad cambió la dinámica de trabajo en todos los medios. "Antes una primicia te duraba una semana", recordó.

El respaldo a Belloso y Almirón

En otro tramo de la charla, Ventura también se refirió al presente de Rosario Central y salió en defensa del entrenador Jorge Almirón en medio de los cuestionamientos que recibió en distintos momentos de su gestión.

"Hay que tenerle fe", afirmó.

El periodista y entrenador de Victoriano Arenas recordó que conoce desde hace años tanto a Gonzalo Belloso como al actual DT canalla. "Almirón predica un fútbol que teóricamente es el que deseamos todos", sostuvo.

Aunque reconoció que los resultados suelen condicionar cualquier proyecto deportivo, consideró que el entrenador cuenta con antecedentes suficientes para sostener la confianza de los dirigentes.