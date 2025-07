A tres años del doble crimen de Claudia Delbebbio y Virginia Ferreyra: "Uno no termina de caer nunca"

Este 23 de julio se cumplen tres años de uno de los ataques más atroces y conmovedores de los últimos tiempos en Rosario. Minutos después de las 19, en la intersección de Maestros Santafesinos e Isola , desde un auto descargaron una ráfaga tiros contra dos personas que esperaban por el transporte público . El saldo fue la muerte en el acto de Claudia Delbebbio y, dos meses más tarde, de Virginia Ferreyra . Madre e hija, que este miércoles serán recordadas por la comunidad con un encendido de velas en la esquina de la zona sur de Rosario. "Uno no termina de caer nunca", dijo a La Capital, Gustavo, que en ese entonces era novio de Virginia.

Claudia Delbebbio, de 58 años, murió en el acto mientras que Virginia Ferreyra, de 32 años, pasó dos meses internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), fue intervenida quirúrgicamente en más de una oportunidad, pero los esfuerzos de los médicos no pudieron contrarrestar la gravedad de las heridas y finalmente falleció el 24 de septiembre de 2022.

Tres años sin Claudia y Virginia

“Es un acto de memoria y pedido de justicia por la cruel balacera contra de Virginia y Claudia, dos personas absolutamente inocentes”, dijo a La Capital Gustavo Vaz Diniz do Couto, que su último contacto con Virginia Ferreyra fue el mismo 23 de julio de 2022 tuvo a las 18.53. “Fueron tres años de reconstrucción, donde se te reinicia la vida. No se puede entender y jamás esperas que pase algo así”, agregó.

Gustavo comienza la charla con este medio con una voz viva y activa, una mueca en su rostro se podía sentir a través del teléfono, pero al momento de recodar a Virginia lo hace sereno y seguro, dejando notar los sentimientos que todavía conserva. No se siente en la mente o en los recuerdos, “sino en el corazón”, describió Vaz Diniz do Cuoto. Los 63 días que su novia pasó internada lo tuvieron como guardia de su atención: “Recuerdo verla y que no entienda lo que había pasado, ni por qué. Lo que pasó está por fuera de todo lo que es la vida cotidiana”.

El reinicio fue duro para Gustavo y los allegados de Virginia y Claudia. El apoyo de psicólogos, psiquiatras y un círculo íntimo se vuelve imperioso, sugirió. “Este proceso es entender que la vida de uno sigue, aunque no se pueda entender la brutalidad de las cosas que sucedieron”, describió. El hombre todavía atesora todos los mensajes que recibió durante los meses donde el Heca prácticamente se volvió su casa, también el trabajo del personal de salud por salvar a la mujer.

Virginia tenía un círculo amplio. Familiares, amigos de Rosario y también del exterior por su profesión. Mencionar a Virginia lo lleva a soltar elogios, entrecruzados de lamentos: “Uno no termina de caer nunca. Los criminales no sabían el daño de lo que hacían porque Virginia y toda la familia de ella estaba para ayudar a la gente. Fueron inocentes que eran activadas en la sociedad, colaboraban, enseñaban y siempre estaban dispuestas a dar una mano”. Gustavo no puede dejar de mencionar la “adoración” de la mujer de 32 años por los chicos y en el barrio recuerdan el trabajo que encabezó para apuntalar la colonia del Parque del Mercado. “Era muy querida por todos los que tenía cerca. Estas fechas remueven recuerdos y uno está en un estado un poco tambaleante”, expresó.

“La única forma de reinventarse es con seres queridos que sean empáticos a tu causa, a tus sensaciones y tus momentos. Realmente se necesita apoyo una fuerza extraordinaria para primero levantarse y reponerse en la vida. De esto que atravesamos hay que tratar de sacar lo mejor posible para que no vuelva a suceder”, agregó Gustavo en diálogo con este medio.

Justicia, investigación y recompensa

Por el crimen hay cuatro detenidos, dos como autores materiales del ataque y otros dos fueron instigadores. Aunque aún no tiene fecha de inicio, el juicio por el crimen de Claudia y Virginia es el siguiente paso en la causa.

René "Brujo" Ungaro, que quedó preso hace 15 años por un homicidio y desde allí creció como mandamás de una banda narco, ofreció 30 mil pesos por cada muerto que dejara un ataque en los Fonavi del barrio Parque del Mercado. La intención, según la investigación, fue detentar poder en lo que era uno de los territorios en los que operaba y por lo cual también disputaba su dominio con otros grupos. En la instigación, de acuerdo a la acusación planteada por Fiscalía, también participó Nicolás Alberto "Cara de burro" Martínez, que en ese entonces estaba preso en la cárcel de Coronda.

Entre los autores materiales fueron identificados Fernando Cortez, de 48 años, y su hijo Lautaro de 22 años. El fiscal Patricio Saldutti pidió elevar la causa a juicio con un pedido de condena de prisión perpetua para los cuatro imputados por el delito de homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de personas y por promesa remuneratoria.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para las personas que aporten datos sobre los ocupantes del automóvil que se ve en una imagen de una cámara de seguridad y en el que se movieron los responsables de la balacera. El dinero que se ofrece ahora tiene como objetivo identificar y detener a quienes acompañaban a dos hombres, que son padre e hijo, que efectuaron los disparos.

Que no vuelva a suceder

Gustavo creció en el barrio donde su novia fue baleada. Tiene amigos en la zona y reconoce que “los números” mejoraron con el cambio del gobierno provincial en 2023 debido al plan en seguridad aplicado. No obstante, sostuvo que continúan las disputas territoriales y enumeró algunos de los episodios registrados en los últimos tres años. “Espero que sigan aplicando mano dura y no le den la razón a los que decían que habían ganado los narcos”, exclamó el por entonces novio de Virginia enmarcado en su pedido de justicia.

“Realmente entender que la vida es fría es muy difícil y que puede ser arrebatada por esperar un colectivo es muy difícil”, sentenció Vaz Diniz do Couto. Sus palabras dejan en claro un análisis profundo del hecho, el contexto y los pasos a seguir luego del fatídico 23 de julio de 2022. “Entender que no va a volver a pasar, cuando toda la ciudad pasó por esto, es complicado. Está bueno que hayan detenido a los que lo hicieron, pero sería mejor que no sucediera”, esgrimió.

Comprender que “la vida sigue” y que el pedido de justicia está vigente “no repara”, pero “recordar el pasado para que no vuelva a suceder es una misión que tenemos todos” los familiares, amigos y allegados de Virginia, Claudia y cada víctima de la violencia. “Siempre hay luz al final del camino”, finalizó Gustavo.