Historia de la mujer que importó el método Suzuki y llenó a Rosario de músicos

"Si regamos una semilla/muchas plantas crecerán/ despacito y con paciencia/ muchas flores nos darán". Sencilla y sabia: así es la canción con la que empezaba a enseñar guitarra a los niños y niñas desde hace 40 años la docente del Método Suzuki , Silvia Castaños. La letra era parte de su creación, el método no, lo había importado de Boston (Estados Unidos) donde había vivido unos años en familia. Lo trajo a Rosario, comenzó un taller en 1999 con cuatro niños y terminó armando un departamento Suzuki en la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa , de Oroño 1540. Cuando se fue de allí, jubilada, dejó un legado de 200 niños y 12 docentes. Las flores de la semilla.

Pero su actividad no terminó al irse de la escuela. Continuó ya no tocando la guitarra, sino escribiendo todo sobre sus clases con el instrumento. Lanzó así dos libros que ya están a la venta en la librería de la Biblioteca Argentina.

El primero va acompañado con un disco que fue grabado en el Centro de Estudios en Música y Tecnología (CEMyT) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e incluye un código QR. Y el segundo trae ejercitación lúdica.

image - 2023-09-29T121145.331.jpg

Susuki no es sólo una moto

Shinichi Suzuki nació en 1898 en Nagoya (Japón) y vivió cien años. Su padre era luthier y se crio en una familia rodeada de instrumentos. Fue un violinista, conoció a Paul Casals, fue educador y un filósofo convencido de que no existen las musas ni el don musical, ni solo el oído, sino que hay que transpirar la camiseta, ensayando y estudiando.

"Tras tantos años de docencia, yo creo lo mismo", dijo Castaños antes de agregar que "más que el talento innato, hay una destreza y potencial a entrenar como cuando se aprende a hablar. Cualquier niño acompañado por su docente, padres o adultos más cercanos puede desarrollar una habilidad musical". Y en este sentido se puso seria: "Cuando digo acompañado por sus adultos más cercanos digo padre, madre, alguien que lo crie, ni la niñera, ni un hermano o hermana mayor. Porque se necesita un acompañamiento sostenido. Primero trabajamos con los adultos, que vienen a clase junto a sus hijos. A ellos les enseñamos las primeras canciones y posturas y ellos luego trabajan junto a nosotros, lso ayudan y corrigen en su casa. Formamos un triángulo de enseñanza y aprendizaje".

Chicas.jpg

El método no solo es falible para aprender guitarra, sino que se aplicó en Rosario con piano, violín y violoncello. "De hecho yo fui madre Susuki con mi hija Julia que hoy, con 22 años, hace reemplazos de violín en la Sinfónica y en la Orquesta de Cámara de Rosario", señaló Castaños.

Libros12.jpg

¿Te pasó de cruzarte con padres que pretenden que su hijo o hija sea un músico ilustre al igual que quienes los llevan a fútbol esperando que nazca otro Messi?

Sí, pero buscan menos un guitarrista clásico que un futbolista de elite, creo. Siempre los padres influyen en el gusto de sus hijos, yo misma lo viví así con mi hija. Pero Susuki, que era un humanista, enseñaba que lo importante era el trabajo en conjunto, si bien estaba convencido de que había que comenzar temprano y que había que practicar mucho, no adhería a las presiones, ni a buscar iluminados.

¿Cuánto hay que practicar para aprender?

Unas tres horas por días, pero lo real es que los que más se aplican estudian unas tres horas por semana y a eso suman la escucha de grabaciones. A veces los padres vienen y dicen "no quiso practicar" y traen al chico con trompa a la clase. Hay que tener mucha paciencia y abordar las clases desde el juego y como a mí me gusta jugar eso me costó poco aplicarlo en las clases y lograr seguir trabajando sin enojos.

¿Los adultos pueden aprender con este método?

Algunos lo han practicado, yo no. Los adultos son más racionales y el método explota lo intuitivo de los pequeños, algunos incluso empiezan con los niños desde los 3 años, yo prefiero un año después.

¿Seguís enseñando por tu cuenta?

Ahora no, pero tal vez retome talleres el año próximo con grupos pequeños.

Y así, tal vez la semilla vuelva a florecer.