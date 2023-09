Formó una familia, se travistió, da clases en Arquitectura y se siente aceptada

“Soy jefa de trabajos prácticos por concurso en Análisis Proyectual II y Expresión Gráfica I. Hace 31 años que trabajo como docente y agradezco la comprensión a directivos, colegas y alumnos, porque de esto vivo y con mi sueldo ayudo a mis hijos lo que más puedo. A muchos no les gustará mi cambio, pero no me lo hacen saber, me tratan bien, con respeto y eso me basta”, aclara quien sigue dibujando sus proyectos a mano, admira la obra arquitectónica del estadounidense Frank Lloyd Wright y dice que no le gusta cómo se está construyendo en la ciudad. “Se gasta mucho en materiales por no pagar en mano de obra. Se abandonó el lenguaje del ladrillo y yo prefiero darle trabajo a un artesano u operario que plata a una multinacional”, disparó.

Cuenta que se visibilizó totalmente luego de separarse y recién cuando sus tres hijos aceptaron su nueva identidad, aunque puertas adentro aún le sigan diciendo “pa”. Bajar 20 kilos y travestirse fueron para ella dos lentas metamorfosis. Y explica con algo de misericordia por qué. “Una es una persona mayor pero a los jóvenes, a los alumnos, les cuesta entender qué me pasó. También por ellos fui cambiando de a poco”.

Primero se animaba con algún pantalón blanco o más ajustado, luego se comenzó a maquillar un poco y se depiló. Ahora directamente luce trajecitos y vestidos. “Porque te dan una completa ilusión si una no tiene cintura, ni cadera y una espalda así de ancha”, lamenta no sin antes remarcar que nada recuerda con vergüenza o culpa. “Porque todo lo que soy me costó mucho y actué siempre de buena fe. Soy afortunada: sobreviví a la dictadura, crié tres hijos que son mi vida, estudié y trabajo en lo que me gusta, tengo a mi madre de 83 años viva, a quien no le gustará mucho todo esto pero me banca, y un hermano que me acepta. Tengo dos amigas adorables: Valeria y Andrea y salí del closet. ¿Qué más puedo pedir?”.

Confiesa que por su edad no tiene pensado hacerse una reconstrucción genital. “Sí encararé un tratamiento con hormonas porque si mejoro la piel y el cuerpo, no sólo me veré mejor, sino que seré también mejor arquitecta”, se ríe aunque también llora. Dice que desde que vive como mujer llora más fácilmente. No tiene pareja y cuenta que eso no le quita el sueño. “A mí edad es difícil enamorarse”.

“Cómo cuesta encontrar el amor/en estas condiciones/usted no sabe/qué es cargar con esta lepra/la gente guarda las distancias/la gente comprende y dice: es marica pero escribe bien/es marica pero es buen amigo/súper-buena-onda/yo no soy buena onda/yo acepto el mundo...”, retrata Lemebel.