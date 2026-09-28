Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Desde la Municipalidad y la provincia hablan de una nueva etapa y legado para consolidar la ciudad como polo turístico deportivo. El deporte como política pública permanente

Y un día terminaron los Juegos Suramericanos . Pasaron las 14 jornadas de deporte, de Fan Fest, de Capi por todos lados, de movimiento en Rosario como hacía mucho no se veía. ¿Y ahora qué?

“ No es algo que terminó. Se abre hoy otra etapa. Vamos a ser una ciudad que recupere y consolide su situación de pacificación en base al deporte”, definió el secretario de Gobierno, de Rosario, Sebastián Chale.

El desafío de los gobiernos de Santa Fe y Rosario es que el hecho deportivo y social no se limite a la convocatoria de esas semanas sino que haya sido útil para la posteridad. Sobre todo por la alta inversión realizada en infraestructura.

“En primer lugar hay que darle mucho uso y proyección a la infraestructura”, agregó el funcionario municipal en la conferencia de prensa sobre el balance de los Juegos realizada este lunes.

En esa línea, Federico Angelini, vocero de la competencia y secretario de Gestión Institucional del ministerio de Seguridad, agregó : “No tenemos dudas de que consolidó como una capital del deporte en la Argentina y Sudamérica porque la provincia tiene la mejor infraestructura deportiva del país”.

Le llaman “legado”. Con eso en mano, Angelini sostiene que se mostró “al continente una Santa Fe distinta, organizada, segura, eficiente y con la capacidad logística para recibir cualquier evento de calidad internacional”.

“Fueron momentos maravillosos, una provincia feliz”, definió. Ahora la idea es rmpezar a preparar los Panamericanos Junior 2029 ya que hace psoas semanas fue elegida sede. “Hoy es el salto de Odesur a Panam Organización Deportiva Panamericana, y creo que Rosario tiene un lindo desafío”, agregó Chale.

También hubo lugar para la lectura más política de lo que significaron los Juegos. Como se dijo en varias oportunidades el evento era una oportunidad para mostrar a la ciudad pacificada, resultante del plan de seguridad.

“En Rosario logramos dar vuelta de página de una historia triste marcada por la violencia. Hoy todos se volvieron diciendo que Rosario es una ciudad hermosa y segura y capaz de recibir cualquier evento”, agregó Angelini.

Chale repasó los números que dejaron los Juegos con un saldo positivo desde el punto de vista económico. La ciudad recibió 450 mil visitantes, desde el 7 de septiembre al domingo 27; unos 34.500 millones de pesos de consumo, entre hotelería, traslado, transporte, gastronomía, etc.

“Esperábamos que fueran un éxito pero la gente lo convirtió en un hecho popular”, finalizó el funcionario municipal.