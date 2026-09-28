La Capital | La Ciudad | Rosario

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Desde la Municipalidad y la provincia hablan de una nueva etapa y legado para consolidar la ciudad como polo turístico deportivo. El deporte como política pública permanente

28 de septiembre 2026 · 15:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario quiere seguir aprovechando la inversión en infraestructura deportiva

La Capital / Celina Mutti Lovera

Rosario quiere seguir aprovechando la inversión en infraestructura deportiva

Y un día terminaron los Juegos Suramericanos. Pasaron las 14 jornadas de deporte, de Fan Fest, de Capi por todos lados, de movimiento en Rosario como hacía mucho no se veía. ¿Y ahora qué?

No es algo que terminó. Se abre hoy otra etapa. Vamos a ser una ciudad que recupere y consolide su situación de pacificación en base al deporte”, definió el secretario de Gobierno, de Rosario, Sebastián Chale.

El desafío de los gobiernos de Santa Fe y Rosario es que el hecho deportivo y social no se limite a la convocatoria de esas semanas sino que haya sido útil para la posteridad. Sobre todo por la alta inversión realizada en infraestructura.

Rosario y el deporte

“En primer lugar hay que darle mucho uso y proyección a la infraestructura”, agregó el funcionario municipal en la conferencia de prensa sobre el balance de los Juegos realizada este lunes.

En esa línea, Federico Angelini, vocero de la competencia y secretario de Gestión Institucional del ministerio de Seguridad, agregó : “No tenemos dudas de que consolidó como una capital del deporte en la Argentina y Sudamérica porque la provincia tiene la mejor infraestructura deportiva del país”.

Le llaman “legado”. Con eso en mano, Angelini sostiene que se mostró “al continente una Santa Fe distinta, organizada, segura, eficiente y con la capacidad logística para recibir cualquier evento de calidad internacional”.

“Fueron momentos maravillosos, una provincia feliz”, definió. Ahora la idea es rmpezar a preparar los Panamericanos Junior 2029 ya que hace psoas semanas fue elegida sede. “Hoy es el salto de Odesur a Panam Organización Deportiva Panamericana, y creo que Rosario tiene un lindo desafío”, agregó Chale.

También hubo lugar para la lectura más política de lo que significaron los Juegos. Como se dijo en varias oportunidades el evento era una oportunidad para mostrar a la ciudad pacificada, resultante del plan de seguridad.

“En Rosario logramos dar vuelta de página de una historia triste marcada por la violencia. Hoy todos se volvieron diciendo que Rosario es una ciudad hermosa y segura y capaz de recibir cualquier evento”, agregó Angelini.

Chale repasó los números que dejaron los Juegos con un saldo positivo desde el punto de vista económico. La ciudad recibió 450 mil visitantes, desde el 7 de septiembre al domingo 27; unos 34.500 millones de pesos de consumo, entre hotelería, traslado, transporte, gastronomía, etc.

“Esperábamos que fueran un éxito pero la gente lo convirtió en un hecho popular”, finalizó el funcionario municipal.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario continúa sin mejoras

Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

Este 29 de septiembre las grandes cadenas no abrirán sus puertas

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Los locales ubicados en cercanías del Fan Fest de los Juegos Suramericanos fueron las zonas más beneficiadas por el aluvión de clientes que llegaban a comer tras los shows

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

el tiempo en rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ver comentarios

Las más leídas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Lo último

Rosario habría finalizado en el 9º puesto en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

"Rosario habría finalizado en el 9º puesto" en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

La big band jazz rosarina MAJ Orchestra vuelve al escenario

La big band jazz rosarina MAJ Orchestra vuelve al escenario

De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Este lunes el juez Javier Beltramone revocó la prisión preventiva en una causa por amenazas a su expareja, por lo que recuperó la libertad

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Ovación
Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el predio Jorge Griffa, en el cierre de la fecha 30

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el predio Jorge Griffa, en el cierre de la fecha 30

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el predio Jorge Griffa, en el cierre de la fecha 30

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el predio Jorge Griffa, en el cierre de la fecha 30

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

Policiales
Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

La Ciudad
De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Por Mila Kobryn
La Ciudad

De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento
Ovación

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Menos sorgo en Estados Unidos y Australia abre una oportunidad para la producción argentina
Agro

Menos sorgo en Estados Unidos y Australia abre una oportunidad para la producción argentina

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer
Salud

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El día que Newells tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Por Rodolfo Parody
Ovación

El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad
Policiales

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial
La Ciudad

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda
El Mundo

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida
Información General

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden
Información General

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en Paseo de celebridades
La Ciudad

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en "Paseo de celebridades"

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores
Policiales

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores