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Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados midió imagen, potencial de voto y preferencias por espacio político. También registró una suba en la desaprobación de la gestión nacional.

28 de septiembre 2026 · 15:57hs
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Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

Foto: Archivo / La Capital.

El 63,6% de los argentinos desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, mientras que Axel Kicillof aparece como el dirigente con mayor imagen positiva y potencialidad de voto de cara a 2027, según una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

El relevamiento, denominado “El camino al balotaje”, indicó que el segmento que aprueba la gestión de Milei es del 35,3%, y destaca que la desaprobación subió 1,3 puntos respecto de agosto, cuando había alcanzado el 62,3%.

En tanto que la aprobación de los consultados hacia el gobierno nacional bajó del 36,8% al 35,3%. De todos modos, el rechazo se mantiene por debajo del máximo de 65,3% registrado por la misma consultora en julio.

En el ranking de imagen positiva, Kicillof ocupa el primer lugar con 45%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner, con 42%; Myriam Bregman, 40,1%; Patricia Bullrich, 37,6%; Natalia de la Sota, 36,6%; y Milei, 36,1%.

El presidente Milei registra, a su vez, una imagen negativa de -61,8%, mientras que Kicillof alcanza el -51,3%. La mayor valoración negativa entre los principales dirigentes medidos corresponde a Victoria Villarruel, con -65,5%, seguida por Mauricio Macri, con -63,5%.

Al medir potencialidad electoral, el gobernador bonaerense también encabeza la tabla: un 29,1% respondió que lo votaría “seguro” y otro 17,5% que “probablemente” lo haría, lo que suma un potencial de voto del 46,6%.

Cristina Kirchner alcanza el 43,7%, seguida por Bregman, con 40,2%; Sergio Massa, 39%; Milei, 38%; Bullrich, 37,8%; y De la Sota, 35,4%.

En contrapartida, un 59,1% aseguró que nunca votaría a Milei, frente al 49% que respondió lo mismo sobre Kicillof. Villarruel presenta un rechazo electoral del 67,9% y Macri del 61,4%.

La encuesta también consultó directamente por los espacios políticos que los entrevistados votarían para presidente en 2027 y ubicó al peronismo en primer lugar, con 34%, seguido por La Libertad Avanza y los libertarios, con 30,1%.

El PRO obtiene 5,8% y el Frente de Izquierda 4,6%, mientras que un 10,9% no sabe y un 14,6% se distribuye entre otras alternativas, entre ellas partidos provinciales, la UCR y espacios vinculados a Villarruel, Daniel Hadad, Jorge Brito y Dante Gebel.

Ante un escenario reducido a tres opciones, la diferencia entre las dos principales fuerzas se achica: el peronismo registra 35,9% y La Libertad Avanza-libertarios 35,1%, una diferencia de apenas 0,8 puntos, inferior al margen de error de la encuesta. El Frente de Izquierda obtiene 6,4% y el 22,6% no sabe.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años, mediante una encuesta 100% online, con un margen de error de +/-2,19% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue ponderada por género, edad, zona y voto presidencial en la primera vuelta de 2023.

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