La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El martes habría algunas mejoras aunque con fuertes ráfagas de viento, y el miércoles estaría mayormente nublado

27 de septiembre 2026 · 23:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Archivo / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 28 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes que se extiende desde la madrugada hasta la tarde. El martes habría algunas mejoras aunque con fuertes ráfagas de viento, y el miércoles estaría mayormente nublado.

El alerta amarillo para este lunes en la madrugada, la mañana y la tarde advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. La temperatura máxima no superaría los 21º y la mínima rondaría los 14º.

El martes se mantienen las altas chances de tormentas para la madrugada, probabilidades de tormentas aisladas en la mañana, hasta un 40 por ciento de posibilidades de lluvias aisladas en la tarde y cielo mayormente nublado en la noche, con ráfagas que hasta la mañana podrían alcanzar los 50 km/h y desde la tarde podrían aumentar su potencia. La temperatura estaría entre 22º y 15º.

Para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado, una máxima de 23º y una mínima bajando a 10º.

El jueves estaría en descenso la máxima, que no sobrepasaría los 20º, con una mínima en torno a los 11º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado con una leve mejora en los registros: 21º de máxima y 12º de mínima.

El sábado seguirían en leve aumento las marcas, con una máxima de 23º y una mínima de 13º, y algunas chances de chaparrones tanto a la mañana como a la tarde.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura maxima

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

el tiempo en rosario: el miercoles empieza a traer de a poco el calor

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor

el tiempo en rosario: martes con menos viento y un poco de sol

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

el tiempo en rosario: el dia de la primavera llega con alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el Día de la Primavera llega con alerta amarillo

Ver comentarios

Las más leídas

Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Nació como enlace ferroviario con el puerto y conserva huellas de la Rosario agroexportadora. Se abrió un debate sobre su valor patrimonial
El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades
El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento
Ovación

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Ovación
TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera
Ovación

TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera

TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera

TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera

Primera C: Leones FC va por más ante Luján, líder de la Zona B

Primera C: Leones FC va por más ante Luján, líder de la Zona B

Enner Valencia fue el gigante de Arroyito: triplete y Boca a semifinales de la Copa Argentina

Enner Valencia fue el gigante de Arroyito: triplete y Boca a semifinales de la Copa Argentina

Policiales
Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores
Policiales

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe
Agro

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo

La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario
La Ciudad

La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

La silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en Santa Fe
La Región

La silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en Santa Fe

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

Docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

Docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

La UOM aseguró que Electrolux no tiene intenciones de producir
Economía

La UOM aseguró que Electrolux "no tiene intenciones de producir"