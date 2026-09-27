El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

El martes habría algunas mejoras aunque con fuertes ráfagas de viento, y el miércoles estaría mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 28 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes que se extiende desde la madrugada hasta la tarde. El martes habría algunas mejoras aunque con fuertes ráfagas de viento, y el miércoles estaría mayormente nublado.

El alerta amarillo para este lunes en la madrugada, la mañana y la tarde advierte sobre la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. La temperatura máxima no superaría los 21º y la mínima rondaría los 14º.

El martes se mantienen las altas chances de tormentas para la madrugada, probabilidades de tormentas aisladas en la mañana, hasta un 40 por ciento de posibilidades de lluvias aisladas en la tarde y cielo mayormente nublado en la noche, con ráfagas que hasta la mañana podrían alcanzar los 50 km/h y desde la tarde podrían aumentar su potencia. La temperatura estaría entre 22º y 15º.

Para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado, una máxima de 23º y una mínima bajando a 10º.

El jueves estaría en descenso la máxima, que no sobrepasaría los 20º, con una mínima en torno a los 11º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El viernes estaría mayormente nublado con una leve mejora en los registros: 21º de máxima y 12º de mínima.

El sábado seguirían en leve aumento las marcas, con una máxima de 23º y una mínima de 13º, y algunas chances de chaparrones tanto a la mañana como a la tarde.