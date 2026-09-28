Cómo es el auto más angosto de la historia: un récord mundial del Fiat Panda

Un mecánico italiano logró reducir las proporciones del vehículo y fue reconocido Guinness World Records con el auto transitable más estrecho de la historia

El auto transitable más angosto de la historia fue adaptado por el italiano Andrea Marazzi.

Un mecánico italiano logró ingresar al prestigioso Guinness World Records tras completar una de las transformaciones automotrices más sorprendentes de los últimos tiempos. Partiendo de un Fiat Panda fabricado en 1993 , Andrea Marazzi logró reducir sus proporciones hasta convertirlo formalmente en el auto transitable más estrecho del mundo .

La particular obra de ingeniería fue concebida y desarrollada por Marazzi, quien llevó adelante el desafío en la empresa familiar de reciclaje y taller automotor Autodemolizione Marazzi, ubicada en la localidad de Bagnolo Cremasco, Italia .

Este especialista automotor creció entre herramientas y componentes mecánicos dentro del taller de su familia y decidió volcar su experiencia técnica en un proyecto sumamente ambicioso que le demandó cerca de 12 meses de trabajo continuo. La iniciativa no solo buscaba desafiar los límites del diseño y la física automotriz, sino también demostrar la habilidad de reacondicionar una estructura clásica conservando la esencia del modelo original.

Las cifras del prototipo final dan cuenta del carácter extraordinario de la modificación. El vehículo terminado alcanza un ancho de apenas 50,2 centímetros , manteniendo una longitud de 3,4 metros y una altura de 1,45 metros . Para dimensionar la magnitud del recorte realizado, es necesario considerar que un Fiat Panda convencional de esa generación mide habitualmente alrededor de 1,46 metros de ancho . De este modo, la intervención de Marazzi logró achicar el ancho de la estructura a prácticamente un tercio de su dimensión de fábrica.

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Para alcanzar este volumen hipercompacto, el mecánico modificó minuciosamente la carrocería, el chasis y la arquitectura interna del vehículo. No obstante, el aspecto técnico más destacado del proceso fue que se consiguió conservar el 99% de las piezas originales pertenecientes al ejemplar de 1993.

En el exterior, el diseño conserva sus cuatro ruedas tradicionales, aunque la sección frontal debió ser adaptada con la instalación de un único faro delantero centrado. Como consecuencia de la drástica reducción del volumen metálico, el peso total del vehículo quedó fijado en tan solo 264 kilogramos.

Foto: Guinness World Records

Características del auto

La reestructuración interna del habitáculo exigió una reconfiguración total del puesto de conducción. El espacio de pasajeros fue adaptado para alojar a un solo ocupante, el cual viaja ubicado en posición estrictamente central dentro del vehículo. Para posibilitar las maniobras de dirección en un espacio tan estrecho, se instaló un volante de dimensiones reducidas diseñado a la medida de la pequeña cabina.

En cuanto a las características dinámicas, Marazzi optó por retirar el motor de combustión interna original del auto para reemplazarlo por un sistema de propulsión 100% eléctrico, que le permite alcanzar una velocidad máxima cercana a los 15 kilómetros por hora.

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Por otro lado, el conjunto de baterías le otorga una autonomía aproximada de 25 kilómetros con una carga completa de energía, por lo que cuenta con un límite de movilidad para trasladarse dentro de una ciudad o pueblo.

Foto: Guinness World Records

Récord Guinness

Pese a ser un vehículo plenamente funcional que puede ser conducido y maniobrar con fluidez por espacios sumamente reducidos e inaccesibles para cualquier otro auto convencional, este Fiat Panda ultracompacto no cuenta con homologación legal para circular por la vía pública. A raíz de esto, su concepción fue orientada plenamente para su participación en exhibiciones y otros eventos automovilísticos.

De igual manera, su peculiar diseño fue convalidado internacionalmente por la Guinness World Records, que lo acreditó oficialmente como el auto transitable más estrecho de la historia.

Al momento de oficializar la marca, desde la organización destacaron con un toque de humor la practicidad de la dimensión alcanzada: “Con solo 50,2 cm de ancho, aparcar esta cosa debería ser fácil”. Finalmente, el invento de Marazzi transformó un clásico ícono italiano en una obra de ingeniería única que ya forma parte de la historia automotriz mundial.