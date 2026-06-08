Los Juegos de Pullaro

El Gobierno de Santa Fe apuesta a que la competencia sea el broche a un ciclo de baja de la violencia y nueva imagen para Rosario. La negociación por la transmisión de la TV

A 100 días del arranque de los XIII Juegos Suramericanos , el Gobierno de Santa Fe comenzó a mover la maquinaria comunicacional y a poner el evento en la agenda principal. Interpretan a la competencia como una bisagra para Rosario respecto de su imagen pública y como una oportunidad política para validar la gestión en términos de seguridad.

El gobierno de Maximiliano Pullaro está tras los pasos de un “hito”. Parece mucho, pero al hacer el recorrido de estos años se encuentran argumentos. Se trata de un evento deportivo de escala que busca desplazar las noticias sobre criminalidad y que sea una suerte de frutilla del postre de aquella estrategia discursiva de que Rosario renació .

Salir definitivamente de las páginas policiales y entrar de lleno a las de los eventos e intercalar lo deportivo, lo cultural y turístico. En rigor, creen que la visita de atletas de 15 países dando vueltas por el parque Independencia y la zona sur es la mejor expresión y demostración de que se deja lo malo atrás en una ciudad revitalizada y pacificada.

Por empezar, el gobierno provincial entendió que un primer paso era invertir en obras de infraestructura deportiva y habitacional en las tres ciudades sede, y totalizó unos 110 millones de dólares.

“No me imagino un evento como este con deportistas de 15 países viniendo a la Rosario de los 300 crímenes al año como había antes”, sueltan en el gobierno y riman con la estrategia de contrastar fuerte con la gestión de Omar Perotti, en la que la seguridad había tocado fondo.

Eso no significa que haya entusiasmo en la ciudadanía o que espere con ansias el evento. Si ni en el Mundial de fútbol demuestra mucha ansiedad, menos en un juego deportivo por más representativo que sea en su escala.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 14.19.52 El secretario de Vinculación Estratégica de Santa Fe, Julián Galdeano, encima de la organización de los Juegos Suramericanos.

Sí dicen haber registrado mediante mediciones que el rosarino sabe de qué se tratan los Juegos Suramericanos. Calculan que a dos semanas tendrá realmente la temperatura del evento y la respuesta de las tres ciudades donde se realizará, con epicentro en Rosario.

En definitiva, se tratará de una celebración popular que no alcanza para señalarla como “circo”, en términos de manipulación o distracción política, pero sí que le sirve al gobierno de plataforma para mostrar sus logros, sobre todo de cara a los cambios electorales de 2027.

La televisión

Ahora trabajan en una “inauguración con artistas de gran nivel”. Para el show y narrativa también requieren de una buena cobertura nacional e internacional, además de la del canal provincial RTS.

Para elegir el host broadcaster, que es el que se ocupa de toda la producción de contenidos y pone los fierros (cámaras, drones, equipos, instala el IBC, etc), se hizo una licitación internacional llevada adelante por la Odesur, con Santa Fe como auditora.

Esa licitación la ganó una joint venture entre la española Quality Media y Torneos. Ahora bien, los derechos de televisación se dividen en dos al ser un evento para toda sudamérica. Los nacionales, que los dispone Santa Fe, y los internacionales, que decide Odesur.

No se definió aún si van a adjudicar de manera unificada entre Odesur y Santa Fe o si lo hacen por separado. Por lo pronto, para la transmisión hay anotados pedidos de TyC, Fox Sports, Directv y Disney/Espn.

Como pretensión, la provincia prefiere que todos transmitan, aunque está un poco más avanzado el negocio con Directv y TyC. Según supo La Capital,están en etapa de conversación y durante el Mundial se irá definiendo.

Hay un punto: con la unificación de TyC y Directv luego de que el grupo Werthein le compre la parte del primero a Clarín se ordenan entre ellos.

Directv tiene un canal exclusivo todo el día, que es Dsports, y cobertura de radio y canal de noticias.

TyC ofrece transmitir dos horas de mañana y dos horas, o más, de tarde. Tiene un plus: Gonzalo Bonadeo, el número uno del deporte olímpico y de este tipo de competencias. Además, es una voz que suele destacar el impulso a deportistas que no están consagrados, incluso a políticas públicas que sí bancan esas competencias. Y eso es algo que al gobierno le interesa.

Se hará una especie de meeting de broadcasting donde se convoca a todos a participar, a escuchar y, a partir de ahí, se empieza a establecer parámetros.

La idea, cuentan, es poder avanzar lo más rápido posible para que los que obtengan la transmisión organicen su previsión de logística de periodistas y técnicos.

A la par se avanza en el International Broadcast Center (IBC), que es el espacio de prensa donde se montan los estudios en el parque Independencia y también una especie de estudio exterior, digamos, para que utilicen los medios.

En la semana representantes de Quality Media Pro y de Torneos ya hicieron una recorrida por cada lugar de competición, sobre todo para ver dónde van a estar instaladas las cámaras, la iluminación, etcétera.

Hay cosas muy específicas, como las lentes que estarán debajo del agua para natación o aquellas que van a la par de las actividades acuáticas, como canotaje. Todo empieza a calibrarse y medirse, no solo para la transmisión sino para las ambiciones del gobierno.