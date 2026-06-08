La Capital | suscriptores | Pullaro

Los Juegos de Pullaro

El Gobierno de Santa Fe apuesta a que la competencia sea el broche a un ciclo de baja de la violencia y nueva imagen para Rosario. La negociación por la transmisión de la TV

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

8 de junio 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Maximiliano Pullaro en la presentación de los Juegos Suramericanos.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Maximiliano Pullaro en la presentación de los Juegos Suramericanos.

A 100 días del arranque de los XIII Juegos Suramericanos, el Gobierno de Santa Fe comenzó a mover la maquinaria comunicacional y a poner el evento en la agenda principal. Interpretan a la competencia como una bisagra para Rosario respecto de su imagen pública y como una oportunidad política para validar la gestión en términos de seguridad.

El gobierno de Maximiliano Pullaro está tras los pasos de un “hito”. Parece mucho, pero al hacer el recorrido de estos años se encuentran argumentos. Se trata de un evento deportivo de escala que busca desplazar las noticias sobre criminalidad y que sea una suerte de frutilla del postre de aquella estrategia discursiva de que Rosario renació.

Salir definitivamente de las páginas policiales y entrar de lleno a las de los eventos e intercalar lo deportivo, lo cultural y turístico. En rigor, creen que la visita de atletas de 15 países dando vueltas por el parque Independencia y la zona sur es la mejor expresión y demostración de que se deja lo malo atrás en una ciudad revitalizada y pacificada.

Juegos Suramericanos, la apuesta

Por empezar, el gobierno provincial entendió que un primer paso era invertir en obras de infraestructura deportiva y habitacional en las tres ciudades sede, y totalizó unos 110 millones de dólares.

“No me imagino un evento como este con deportistas de 15 países viniendo a la Rosario de los 300 crímenes al año como había antes”, sueltan en el gobierno y riman con la estrategia de contrastar fuerte con la gestión de Omar Perotti, en la que la seguridad había tocado fondo.

Eso no significa que haya entusiasmo en la ciudadanía o que espere con ansias el evento. Si ni en el Mundial de fútbol demuestra mucha ansiedad, menos en un juego deportivo por más representativo que sea en su escala.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 14.19.52
El secretario de Vinculación Estratégica de Santa Fe, Julián Galdeano, encima de la organización de los Juegos Suramericanos.

El secretario de Vinculación Estratégica de Santa Fe, Julián Galdeano, encima de la organización de los Juegos Suramericanos.

Sí dicen haber registrado mediante mediciones que el rosarino sabe de qué se tratan los Juegos Suramericanos. Calculan que a dos semanas tendrá realmente la temperatura del evento y la respuesta de las tres ciudades donde se realizará, con epicentro en Rosario.

En definitiva, se tratará de una celebración popular que no alcanza para señalarla como “circo”, en términos de manipulación o distracción política, pero sí que le sirve al gobierno de plataforma para mostrar sus logros, sobre todo de cara a los cambios electorales de 2027.

La televisión

Ahora trabajan en una “inauguración con artistas de gran nivel”. Para el show y narrativa también requieren de una buena cobertura nacional e internacional, además de la del canal provincial RTS.

Para elegir el host broadcaster, que es el que se ocupa de toda la producción de contenidos y pone los fierros (cámaras, drones, equipos, instala el IBC, etc), se hizo una licitación internacional llevada adelante por la Odesur, con Santa Fe como auditora.

Esa licitación la ganó una joint venture entre la española Quality Media y Torneos. Ahora bien, los derechos de televisación se dividen en dos al ser un evento para toda sudamérica. Los nacionales, que los dispone Santa Fe, y los internacionales, que decide Odesur.

No se definió aún si van a adjudicar de manera unificada entre Odesur y Santa Fe o si lo hacen por separado. Por lo pronto, para la transmisión hay anotados pedidos de TyC, Fox Sports, Directv y Disney/Espn.

Como pretensión, la provincia prefiere que todos transmitan, aunque está un poco más avanzado el negocio con Directv y TyC. Según supo La Capital,están en etapa de conversación y durante el Mundial se irá definiendo.

Hay un punto: con la unificación de TyC y Directv luego de que el grupo Werthein le compre la parte del primero a Clarín se ordenan entre ellos.

Directv tiene un canal exclusivo todo el día, que es Dsports, y cobertura de radio y canal de noticias.

TyC ofrece transmitir dos horas de mañana y dos horas, o más, de tarde. Tiene un plus: Gonzalo Bonadeo, el número uno del deporte olímpico y de este tipo de competencias. Además, es una voz que suele destacar el impulso a deportistas que no están consagrados, incluso a políticas públicas que sí bancan esas competencias. Y eso es algo que al gobierno le interesa.

Se hará una especie de meeting de broadcasting donde se convoca a todos a participar, a escuchar y, a partir de ahí, se empieza a establecer parámetros.

La idea, cuentan, es poder avanzar lo más rápido posible para que los que obtengan la transmisión organicen su previsión de logística de periodistas y técnicos.

A la par se avanza en el International Broadcast Center (IBC), que es el espacio de prensa donde se montan los estudios en el parque Independencia y también una especie de estudio exterior, digamos, para que utilicen los medios.

En la semana representantes de Quality Media Pro y de Torneos ya hicieron una recorrida por cada lugar de competición, sobre todo para ver dónde van a estar instaladas las cámaras, la iluminación, etcétera.

Hay cosas muy específicas, como las lentes que estarán debajo del agua para natación o aquellas que van a la par de las actividades acuáticas, como canotaje. Todo empieza a calibrarse y medirse, no solo para la transmisión sino para las ambiciones del gobierno.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, fueron parte, junto a otras autoridades, de una bendición durante la apertura oficial de Agroactiva.

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos

La ciudad del campo. Agroactiva abrió sus puertas en Armstrong y se extenderá hasta el sábado. Los proveedores del agro esperan que levante la demanda.

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

El gobernador Maximiliano Pullaro jugó de local en el día 1 de Agroactiva, la muestra que se realiza en Armstrong.

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Maximiliano Pullaro sostiene la imagen positiva 

Pullaro sigue firme y mantiene imagen positiva en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Antonelli ganó en un Mónaco caótico y Franco Colapinto terminó mal

Antonelli ganó en un Mónaco caótico y Franco Colapinto terminó mal

Lo último

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

El deseo de Newells por contar con Lorenzo Faravelli choca con la negativa de Necaxa

El deseo de Newell's por contar con Lorenzo Faravelli choca con la negativa de Necaxa

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

El primer cuatrimestre del año arroja un podio de las infracciones más reiteradas en las calles rosarinas
Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Por Lucas Ameriso
Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo
La Ciudad

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Los Juegos de Pullaro

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Los Juegos de Pullaro

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

Por Miguel Pisano
La Ciudad

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de un siglo

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Antonelli ganó en un Mónaco caótico y Franco Colapinto terminó mal

Antonelli ganó en un Mónaco caótico y Franco Colapinto terminó mal

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Ovación
La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Policiales
Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

La Ciudad
Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores
La Ciudad

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat
La Ciudad

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región
Economía

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero
Política

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros
Información general

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía
Política

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario