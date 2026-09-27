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TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera

En el TC Mouras en Rosario el triunfo se lo llevó Nicolás Jaime con el Dodge que atiende el equipo Galarza Racing

27 de septiembre 2026 · 21:09hs
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El TC Mouras corrió en Rosario.

El TC Mouras corrió en Rosario.

El TC Mouras y el TC Pista Mouras disputaron en Rosario la 9na fecha de la temporada, en lo que marcó su primera visita al autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad santafesina.

En el TC Mouras, el triunfo se lo llevó Nicolás Jaime con el Dodge que atiende el equipo Galarza Racing. El piloto de pilar estuvo en el podio con Fabrizio Maggini (Ford) y Esteban Mancuso (Dodge).

Con todo a su favor y con un auto con buen ritmo y equilibrado, Nicolás Jaime, mantuvo a raya al mendocino Fabrizio Maggini, que con el Ford del RUS MED Team, no pudo darle alcance , hacia el final de la carrera, para terminar finalmente en el segundo lugar.

El último escalón del podio fue para el piloto de Chacabuco, Esteban Mancuso con el Dodge del SJ Racing, cuarto culminó el experimentado Aldo Ortiz con el Dodge del Abdala Racing y quinto, Esteban Luna con el Ford del Bruno Motorsport.

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La palabra del ganador en Rosario

“Con esta carrera me he convertido en el piloto que ha ganado la mayor cantidad de carreras en la categoría en la temporada y eso es por el buen auto que me entrega Ramiro (GalarzaI), creo que lo que viene será muy bueno porque ahora desde la punta de la Copa voy a defender el uno hasta el final”, dijo Nicolás Jaime.

La próxima carrera del TC Mouras será el 18 de octubre, en un autódromo a designar.

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