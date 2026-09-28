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Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Funes y Roldán siguen siendo las localidades más buscadas. Las consultas este año arrancaron más temprano y las ofertas son en pesos

28 de septiembre 2026 · 15:42hs
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Corredores inmobiliarios aseguran que las consultas para alquileres en Funes y Roldán comenzaron mucho antes que el año pasado

Corredores inmobiliarios aseguran que las consultas para alquileres en Funes y Roldán comenzaron mucho antes que el año pasado

Con la primavera ya a pleno, se abre para muchos la temporada propicia para hacer cálculos de costos y planes para las vacaciones de verano. Así comienzan a aparecer los primeros valores para las distintas opciones tanto para alojamiento como para disfrutar de servicios de carpas en el destino turístico de excelencia en época estival como lo es la Costa Atlántica Bonaerense.

Y entre las opciones para enfrentar el verano también se ha consolidado en los últimos años la tendencia de alquilar casas con piscinas en los alrededores del Gran Rosario, con Funes y Roldán como las localidades más elegidas por los rosarinos que prefieren ese tipo de programa, ya sea por obligaciones laborales ineludibles o solo por gusto.

María Belén Rivero, referente de los corredores inmobiliarios de la zona de Funes y Roldán, reveló que de acuerdo con el relevamiento que se hizo hasta el momento de las opciones en esta zona, "una semana o diez días en la Costa puede ser equivalente a lo que sale un mes de alquiler de una casa" en ese corredor al oeste de Rosario.

Las opciones más convenientes para alquilar

En declaraciones a LT8, Rivero señaló que "Hay que tener en cuenta que Funes y Roldán son las localidades que están más de moda, y presentan valores más altos (por estar cerca de Rosario), pero si se busca en otras zonas un poco más alejadas, los valores son mucho más bajos".

>> Leer más: Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa y qué buscan los rosarinos

Rivero indicó que el alquiler promedio de una casa de dos dormitorios para tres o cuatro personas, con piscina, wifi y todos los servicios, en esas ciudades al oeste de Rosario, "rondan los dos millones de pesos. Esa cifra representa 67 mil pesos por día. Siempre se aclara que cuando el período alquilado es más largo, el alquiler es más barato. Si se alquila por día, termina siendo un poco más caro".

Al ser consultada cómo estaban las tarifas con relación al año pasado, Rivero aseguro que "los valores son más o menos iguales a los del año pasado. Los alquileres siempre se presentaban en dólares. Este año, como tuvimos un dólar un poco más parejo pudimos ofrecerlos en pesos. Y ahora, lo que nos llama la atención es que estamos recibiendo muchas consultas", remarcó Rivero.

Alquileres en verano: más consultas que el año pasado

La operadora inmobiliaria reveló un dato distintivo a lo ocurrido el año pasado, el incremento de consultas respecto de 2025. "Las consultas arrancaron hace un mes y medio, algo que siempre sucedía a finales de septiembre. Ya hace un tiempo que la gente viene consultando. En cuanto a reserva es temprano todavía, pero se hacen para la última quincena de diciembre que es cuando caen las fiestas. Para Navidad y Año Nuevo es lo que primero se reserva".

>> Leer más: Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

"Lo que notamos es un incremento de las consultas que años antes no sucedía. No es el mismo público el que se va a Brasil o a la Costa Atlántica. El que se queda en esta región es porque tiene que seguir trabajando y necesita respirar un poco, estar al aire libre, relajarse, disfrutar de la pileta con su familia. Es un público distinto, pero año tras año esto va en aumento", subrayó.

Rivero aclaró que el alquiler de una casa se incrementa mucho si la propiedad está ubicada en un barrio cerrado. "Aclaro que en los barrios cerrados de la zona, son muy pocas las casas que están destinadas para el turismo, porque la gran mayoría de los inmuebles son para residencia permanente. Muchos barrios privados tienen prohibido el alquiler temporal. Hay una oferta muy baja, y eso hace que el valor sea más elevado. Estamos hablando de 5 mil o 6 mil dólares el mes", precisó.

Finalmente, Rivero recomendó: "El que alquila antes tiene la posibilidad de mayor elección en cuento a servicios, gustos, ubicación y sobre todo valores. Los valores suben conforme pasan los días".

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