Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Coleccionistas de todas las edades esperan ansiosos para comprar el álbum de la cita más importante del fútbol

Panini confirmó que esta edición del álbum será la más grande de la historia

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los fanáticos están expectantes por lo que será el inminente lanzamiento del álbum de figuritas, un clásico de cada cuatro años donde coleccionistas de todos las edades buscan completar este desafío único con todos los futbolistas que estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá.

Panini comunicó que esta edición será la más grande de la historia ya que contará con 980 imágenes, enmarcadas en 112 páginas. Este incremento se debe a que aumentó la cantidad de selecciones participantes de 32 a 48. En contraposición a las 638 figuritas que contenía el de Qatar 2022, representa una gran suma en la cantidad de equipos, futbolistas y figuras de colección.

Desde la empresa encargada comunicaron que saldrá a la venta durante la última semana de abril y los primeros días de mayo. Este anunció que hecho a través de las redes sociales de la entidad, donde participaron estrellas internacionales como el histórico jugador italiano Roberto Baggio y el árbitro Pierluigi Collina. "La espera terminó", fue la frase de presentación junto a un video animado con el adelanto de lo que será el nuevo álbum.

Además, se confirmaron los precios que tendrán cada paquete de figuritas: oscilará entre $2.000 y $2.500. Sumado a ello, pasarán de comercializarse 5 a 7 cromos en cada uno de ellos, con el posible agregado de una octava figurita especial en sobres aleatorios. También, se venderán las cajas de 24 sobres cada una en comercios puntuales.

Por otro lado, el álbum de tapa blanda costará $15.000 y aquellos que estén interesados en una versión premium de tapa dura podrá adquirirse a un precio superior. En total, se estima que para completarlo se tendrá que invertir como mínimo un monto de $300.000, en caso de poder intercambiar la mayor cantidad de repetidas.

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Las advertencias de Panini por posibles estafas

La ansiedad por conseguir el álbum antes que nadie llevó a que varios consumidores sean estafados al comprar el artículo coleccionable.

En este sentido, Panini lanzó un comunicado: "En atención a que se constató que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección Panini Copa Mundial de la FIFA 2026TM de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal, advertimos que NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no realizó tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos".

Esto quiere decir que todo producto ofrecido en plataformas antes de esa fecha no corresponde al original. Se puede constatar rápidamente observando la portada y contratapa, así como en el contenido de las páginas dentro.