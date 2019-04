Fein dijo que estudiará el fallo judicial que prohíbe el servicio de cadetería por Apps

La intendenta Mónica Fein se refirió esta mañana al fallo judicial que obligó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a prohibir el funcionamiento de las empresas de delivery en bicicletas, específicamente a las aplicaciones de celulares Glovo, Rappi y Pedidos Ya.

Esas firmas ya están en Rosario y su funcionamiento generó más de una polémica en el Concejo Municipal por la falta de regulación, controles y por las condiciones laborales que imponen.

Tras la inauguración del tramo final de la avenida de La Costa, la mandataria fue consultada sobre este tema, y dijo: "Vamos a estudiar el fallo de Buenos Aires, estamos muy preocupados por las condiciones de trabajo sobre todo y por la falta de control que podemos hacer sobre este tipo de empresas que no tienen una oficina habilitada"

"Seguiremos exigiendo a estas empresas que prestan este servicio en la vía pública que tengan una oficina habilitada y tengan lugares adecuados para los que trabajan allí. Vamos a intimar a las empresas, que es lo que hicimos. Las personas que trabajan allí lo hacen en condiciones muy precarias por necesidad. Hemos intimado a las empresas y vamos a seguir ese camino", agregó.

"Vamos a estudiar el fallo de Buenos Aires no para dejar a alguien sin trabajo sino para que las empresas den trabajo en condiciones adecuadas", remarcó.

Transporte público. En otro orden, la mandataria admitió que se registra una baja de pasajeros del sistema de colectivos de la ciudad, y atribuyó esa situación a la "caída de la actividad económica que repercute en el traslado de la gente. Además, descartó una vez más que la tarjeta Sube pueda utilizarse en la ciudad.

"Hay una doble situación preocupante. La gente se traslada menos, pero no sólo en colectivo. Ayer pasaba por el centro en pleno horario pico y la verdad es que hay menos vehículos y también menos actividad económica. Basta con recorrer los centros comerciales para que nos digan que hay una baja en la actividad económica. Además de la situación general está las variaciones de las pautas salariales de los choferes y los incrementos en el combustible que afectan a los sistemas de transportes", dijo la mandataria.

"Le he pedido una reunión al ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich y no obtuve respuesta. Voy a insistir porque hay que tomar al transporte de las ciudades como un tema serio. En el gobierno anterior se privilegió a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, aumentando los subsidio. Y ahora, desde ese mismo sector político, vienen a plantear que quieren un boleto gratis. Cuando tuvieron la oportunidad nos quitaron los recursos que nos correspondían. Que no sean demagógicos", expresó.

Con relación a la implementación de la tarjeta Sube, Fein fue categórica: "Lo último que nos dijo el Ministerio de Transporte era que podían instalar la Sube, pero sin beneficios. Cambiar un millón de tarjetas, instalar el nuevo equipamiento en los colectivos simplemente para tener la tarjeta Sube, sin ningún beneficio, es un gran engorro para todo el sistema".