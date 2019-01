Polémica por la falta de controles a las aplicaciones de cadeterías

Tres adolescentes rosarinas se intoxicaron con comida en mal estado solicitada a través de una aplicación móvil. El caso desnudó la falta de controles sobre las cadeterías que utilizan plataformas digitales y no cuentan con habilitación en la ciudad. La oposición en el Concejo denunció que estas firmas actúan ilegalmente y sus empleados no son obligados a efectuar cursos de manipulación de alimentos y tampoco se sabe si sus herramientas de traslado de los productos garantizan que se mantenga la cadena de frío, en especial en jornadas de calor agobiante.





"Hace tiempo que venimos advirtiendo al Ejecutivo que las empresas de cadetería que usan aplicaciones móviles no están habilitadas y que esto implica un riesgo latente para la salud, la higiene e incluso la seguridad vial", advirtió el concejal Eduardo Toniolli (PJ).

El edil instaló en el Palacio Vasallo el debate sobre esta falta de controles. E incluso hizo presentaciones administrativas ante el Ejecutivo para que se intime a estas empresas (Glovo, Rappi y Pedidos Ya) a tramitar su habilitación y cumplir la normativa vigente.

En paralelo, desde el Instituto Municipal del Alimento confirmaron que no fiscalizan a estas aplicaciones. Y en cambio informaron que controlan a unos tres mil bares, restaurantes, rotiserías y empresas de catering que comercializan comida (ver aparte).

El caso que reactivó la polémica ocurrió el último fin de semana pero trascendió ayer. El padre de una de las intoxicadas, Germán Winter, contó por La Ocho que su hija pidió a través de una app "fideos y arroz con verduras".

Según el relato, a poco de comenzar a comer el pedido "empezaron con vómitos y a sentirse muy mal las tres chicas, situación que se extendió durante mucho tiempo".

"Por suerte—continuó Winter— las chicas se recuperaron, no tuvieron consecuencias sobre su salud pero vivimos un muy mal momento. Nos quedó mucha bronca y sensación de desamparo".

El denunciante planteó que ante lo ocurrido se dio cuenta "que no tiene a dónde reclamar ni cómo canalizarlo. En lo personal llamamos al establecimiento que preparó la comida, no a la app, que es muy difícil de reclamar, les conté lo sucedido y ellos no preguntaron de qué producto se trataba ni se interesaron por el caso. Sólo me agradecieron por haberlos llamado".

Luego Winter hizo la denuncia administrativa en el Instituto Municipal del Alimento. Su responsable, Susana Dueñas confirmó la recepción de ese planteo y confió que el propio Winter se comprometió a llevarles una muestra de la comida que causó la intoxicación que conservó en su heladera.

Para Winter, el caso dejó al desnudo que faltan controles "no sólo de lo que reparten los deliverys sino de todo lo que se comercializa a través de aplicaciones móviles y de internet y carecen de fiscalizaciones. Yo puedo empezar a vender empanadas que hago en el balcón de mi casa y nadie controla", graficó.

Tras conocer el caso Toniolli reiteró sus críticas al municipio "por no poner en caja a estas aplicaciones, que al no estar habilitadas son ilegales y por ende nadie las controla".

En diálogo con LaCapital, el concejal justicialista destacó que "tanto Glovo como Rappi e incluso Pedidos Ya, no cuentan con habilitación municipal. En el caso de Pedidos Ya tiene a sus empleados registrados bajo el convenio mercantil, pero en una reunión que hubo en el Concejo no pudo acreditar que esté habilitado".

Para Toniolli, "lo más grave es que se trata de empleo precario, con trabajadores que no hacen los cursos de manipulación de alimentos que sí hace el resto del rubro gastronómico. Tampoco se controla la refrigeración y la cadena de frío" tan importante para días de intenso calor.

Por eso cuestionó la postura del municipio que esgrime "que hay un vacío legal en la materia y que hay que modificar las ordenanzas. Si es así, el Ejecutivo debe mandar una propuesta al Concejo. Y mientras tanto, no puede permitir que estas firmas sigan operando sin ponerse en regla".