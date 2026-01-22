Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Un hombre murió este jueves 22 de enero de 2026 por la tarde en un accidente de tránsito ocurrido en bulevar Oroño y avenida Nuestra Señora del Rosario, en la zona sudoeste de Rosario.
El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de bulevar Oroño y avenida Nuestra Señora del Rosario, en el sudoeste de la ciudad. La víctima murió en el lugar y las circunstancias del hecho son investigadas.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 16.40, cuando personal que patrullaba la zona fue comisionado por la Central de Emergencias 911 ante un siniestro vial en esa intersección.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un colectivo de la línea 128 y a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica. La víctima fue identificada como Juan Carlos A., quien ya no presentaba signos vitales.
Ante la situación, se dio aviso al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El personal médico arribó al lugar y, tras examinar al hombre, confirmó el fallecimiento.
Hasta el momento no se informaron detalles oficiales sobre la mecánica del accidente ni sobre eventuales responsabilidades. Intervienen las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.
