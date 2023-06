Evalúan declarar la emergencia pediátrica en Santa Fe por la falta de profesionales

La situación es compleja y aún no comenzó el invierno. "Estamos ingresando en la alta demanda respiratoria pediátrica, como todos los años. La diferencia es que, por pandemia y cuarentena, durante 2020 y 2021 no tuvimos infecciones por bronquilitis o respiratorias en pediatría al punto de que no hubo casi internaciones pediátricas por estos motivos, en 2022 tuvimos algunos casos pero pocos y ahora 2023 se adelanta un poco, los primeros casos de bronquiolitis se vieron en mayo, va a crecer junio, julio y agosto, con pico en julio según estadísticas", explicó la funcionaria.