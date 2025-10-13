El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Será en una nueva edición del Polifest, un evento solidario para juntar fondos para refacciones edilicias y equipamiento de talleres del Politécnico

El Politécnico ya había mostrado sus reliquias en la Noche de los Museos Abiertos.

Un automóvil Berliet construido en Francia en 1907 que llegó a Rosario para promover la marca, uno de los primeros coches fabricados por la firma Bianchi, en la Italia de 1900 y un modelo de lujo de la fábrica Minerva (Bélgica) exhibido por primera vez en la Exposición Rural de 1912. Entre muchas otras máquinas, estos vehículos y sus historias volverán a exhibirse el próximo viernes, a partir de las 19, cuando en el Instituto Politécnico se realice la Politest, un evento solidario para realizar mejoras edilicias y equipar los talleres y laboratorios de la escuela preuniversitaria de Pellegrini y Ayacucho.

Después de muchos años cerrado al púbico, el museo del Politécnico volvió a recibir visitantes el jueves de la semana pasada, en el marco de la Noche de los Museos . Se trata de dos muestras que dan cuentan de los avances tecnológicos logrados en los primeros años del siglo pasado: hay antiguos modelos de automóviles, pero también de máquinas y herramientas industriales.

La colección se armó a través de los mismos elementos de trabajo que llegaron a los talleres de la ex Escuela Industrial que el año próximo cumplirá su 120 aniversario . Otros, a través de donaciones de empresas y particulares. El conjunto podrá recorrerse este viernes, en el marco de un evento solidario organizado por la cooperadora de la escuela de la UNR.

Al Instituto Politécnico General San Martín no sólo se lo conoce en la ciudad por sus logros académicos, sino por el fuerte sentido de pertenencia que genera en su comunidad. Esa suerte de mística, ser retoma en el Polifest, un encuentro solidario donde estudiantes, familias, docentes y no docentes se unen con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para mejoras edilicias y el equipamiento de talleres y laboratorios.

>>Leer más: Estudian en el Politécnico, desarrollaron un videojuego y van a viajar a China

En un año marcado por la falta de presupuesto para el sistema de educación superior, desde la cooperadora del instituto salieron a buscar empresas que puedan convertirse en sponsors del evento. El Polifest se realizará el viernes 17 de octubre, desde las 19, en el Patio de Talleres del antiguo edificio que ocupa media manzana. Se trata, según lo definen sus organizadores, del "evento solidario más esperado por nuestra comunidad".

Del encuentro de este año participará dos bandas de alumnas y alumnos del Politécnico: Amalgama y Chicosvaca. También DJ Alaia, profesora del instituto.

"Más que una fiesta, la Polifest es un espacio de encuentro y pertenencia, donde egresadas/os, estudiantes, familias, docentes y nodocentes se unen con un objetivo común: recaudar fondos destinados a mejoras edilicias, talleres y laboratorios del Instituto, contribuyendo directamente a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje", lo definen los organizadores.

Bono solidario

En la página web del instituto ya se habilitó el link para la compra del bono solidario online. La recaudación, señalan, será gestionada y supervisada por la Asociación Cooperadora del IPS, garantizando transparencia y compromiso en el uso de los recursos.

Este año, además, se invita especialmente a empresas, instituciones y organizaciones a sumarse como sponsors a a esta iniciativa solidaria, que beneficia de manera directa a la educación pública, gratuita y de excelencia.