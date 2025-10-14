La Capital | La Ciudad | Personas mayores

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Será este viernes, de 16 a 19, en el Parque a la Bandera. Contará con clases abiertas de gimnasia, peña de folclore y un cierre con banda musical. Con acceso libre y gratuito

14 de octubre 2025 · 06:10hs
El festival se realiza en el marco del 1° de octubre

El festival se realiza en el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, y del mes dedicado a la sensibilización y reivindicación de sus derechos.
Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

En el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, y del mes dedicado a la sensibilización y reivindicación de sus derechos, este viernes 17 de octubre se celebrará la cuarta edición del gran festival para adultos mayores que se realiza todos los años.

La jornada tendrá lugar en el Parque Nacional a la Bandera (Av. Belgrano al 400), de 16 a 19, con diversas propuestas en simultáneo: clases abiertas de gimnasia, peña folclórica y un cierre a puro baile junto a una banda musical. Estará organizada por el municipio, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el gobierno de la provincia de Santa Fe.

La actividad será libre y gratuita. Habrá un sector gastronómico donde disfrutar de las exquisiteces propuestas por emprendedores de la Feria Rosarigasina de economía social. Además, se dispondrán puestos de serigrafía y la radio de la UNR. En caso de lluvia, el evento se traslada al jueves 23 de octubre, en mismo horario y lugar.

>>Leer más: Reforma de la Constitución: adultos mayores proponen equilibrio etario para cargos legislativos

Agenda cargada

El festival por los derechos de las personas mayores es un acontecimiento destacado de la agenda “¡Qué grande Octubre!”, donde se prioriza la presencia de distintos stands culturales e informativos de las diferentes áreas y secretarías municipales, así como de la provincia de Santa Fe.

En esta ocasión, la Dirección de Adultas y Adultos Mayores estará presente con el stand “Bitácora viajera”, en conmemoración de los 300 años de la ciudad, exhibiendo personajes y objetos históricos de Rosario. Y, también, ofrecerá maquillaje artístico.

A su vez, la Municipalidad de Rosario presentará instalaciones móviles con los Juegos del Tricentenario, el circuito “Monumento a la Bandera” y paneles con fotos de la Casa del Tango y valijas didácticas del Museo de la Ciudad. Por otra parte, brindará información relativa al Presupuesto Participativo, el uso del Muni Bot y, en cuanto a salud, sobre las políticas de cuidados “Octubre Rosa” y “Educación para la salud”.

En tanto, también se instalarán estaciones digitales con cascos de realidad virtual y se dictará un taller de compostaje al paso. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe estará con su oficina móvil. El gobierno de la provincia de Santa Fe montará un stand informativo del Centro de Día “Jorge Raúl Rodríguez”.

>>Leer más: La UNR pone en marcha unos 30 cursos para adultos mayores

Por qué la fecha

La fecha conmemorativa fue instituida en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de este grupo etario y sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios sobre adultas y adultos mayores.

En ese marco, desde el Plan Cuidar de la Municipalidad de Rosario, se considera esta fecha como una oportunidad para reflexionar acerca de las diversas problemáticas que atraviesa este grupo y colocar en la agenda pública la promoción y protección de derechos de dicho colectivo.

Este año se suma la incorporación del reconocimiento de los derechos de las personas mayores con mayor fuerza en la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, reafirmando la obligación del Estado de garantizar la igualdad, la no discriminación, la autonomía personal, el acceso a la salud, la seguridad social, la participación comunitaria y la vida digna de esta población.

Con el objetivo de construir una sociedad inclusiva y respetuosa de las diversidades que habitan en la ciudad, se brinda una amplia oferta educativa, recreativa y cultural de calidad destinada a las personas mayores.

