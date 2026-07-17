La Capital | Ovación | Franco Colapinto

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

Ni el Alpine de Franco Colapinto ni el de Pierre Gasly se mostraron competitivos en la FP1 en el desafiante Spa Francorchamps. A las 12, la FP2

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

17 de julio 2026 · 09:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto volvió a Spa Francorchamps

Franco Colapinto volvió a Spa Francorchamps, después de una experiencia poca satisfactoria en 2025. Ahora aspira a más en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto terminó la FP1 en Spa Francorchamps por delante de su compañero Pierre Gasly, pero fue la única buena noticia. Los Alpine anduvieron demasiado atrás de sus competidores directos y en Bélgica empezaron dando un paso atrás. A las 12 será la segunda tanda.

Alpine no trajo mejoras prometidas al desafiante Spa, donde los pilotos se quedan sin energía en tramos veloces, un verdadero contrasentido en esta nueva F-1. Y mientras el equipo francés retrocede, sus principales competidores por ese mentado quinto lugar entre los equipos lo superan claramente.

En esta FP1, los Racing Bulls estuvieron a años luz, pero también los Audi y hasta los Haas, los Williams y los Cadillac están en su sintonía. Preocupante para un equipo que pretendía acercarse a los cuatro poderosos y se hunde en las últimas carreras entre los del fondo.

En ese contexto, lo único positivo para Colapinto fue que anduvo más rápido que Pierre Gasly por unas 3 décimas. Fue 15º, mientras el francés quedó 17º.

Max Verstappen se quedó con lo mejor, seguido de las Ferrari. Los Mercedes parecieron guardarse. Se verá al mediodía.

>>Leer más: Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

La FP1 en Spa Francorchamps

La única novedad en esta FP1 fue la presencia del rookie Jak Crawford por Fernando Alonso en un Aston Martin que estuvo escandalosamente lejos de todos.

Toda la primera hora de los Alpine fue con neumático duro, mientras casi todo el resto usaba medias. El único que calzó blandas de entrada fue Isack Hadjar y por eso dominó ese primer tramo, hasta que Antonelli puso los suyos y se lo bajó.

En todo ese lapso fue alternando con Gasly los mejores registros pero siempre lejos de la punta, en el orden de los 3 segundos en uno de los trazados más largos del calendario.

Hasta a falta de 20' los Alpine estaban mezclados con los Williams, mejor que los Haas pero con los Cadillac golpeando a la puerta.

>>Leer más: Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

Recién en los últimos 15' Colapinto metióó el blando y no fue satisfactorio, con Colapinto 309 milésimas más rápido que Gasly. muy lejos de los Racing Bulls y los Audi, y hasta con Albon y el Haas de Bearman más veloces-

Noticias relacionadas
Colapinto vuelve a las pistas en Bélgica.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y tiene futuro en Alpine.

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Alan Velasco convirtió el primer gol ante Sarmiento en el Coloso Marcelo Bielsa

Boca se hizo fuerte en el Coloso y se impuso ante Sarmiento por la Copa Argentina

Ángel Di María a la salida de una obra teatral porteña en conversación con los medios

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Lo último

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

A tres marcas que desembarcaron en pocos metros se suma ahora un bar de fichines y, próximamente, una hamburguesería. Todos los detalles

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes
La Ciudad

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Ovación
Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Policiales
Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La Ciudad
Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
La Ciudad

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina
La Región

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, las Falklands sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, las Falklands sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina
Ovación

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas
Policiales

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico
La Región

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía
Policiales

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos