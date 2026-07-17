El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

Ni el Alpine de Franco Colapinto ni el de Pierre Gasly se mostraron competitivos en la FP1 en el desafiante Spa Francorchamps. A las 12, la FP2

Franco Colapinto volvió a Spa Francorchamps, después de una experiencia poca satisfactoria en 2025. Ahora aspira a más en el GP de Bélgica.

Franco Colapinto terminó la FP1 en Spa Francorchamps por delante de su compañero Pierre Gasly, pero fue la única buena noticia. Los Alpine anduvieron demasiado atrás de sus competidores directos y en Bélgica empezaron dando un paso atrás . A las 12 será la segunda tanda.

Alpine no trajo mejoras prometidas al desafiante Spa, donde los pilotos se quedan sin energía en tramos veloces, un verdadero contrasentido en esta nueva F-1. Y mientras el equipo francés retrocede, sus principales competidores por ese mentado quinto lugar entre los equipos lo superan claramente.

En esta FP1, los Racing Bulls estuvieron a años luz, pero también los Audi y hasta los Haas, los Williams y los Cadillac están en su sintonía. Preocupante para un equipo que pretendía acercarse a los cuatro poderosos y se hunde en las últimas carreras entre los del fondo.

En ese contexto, lo único positivo para Colapinto fue que anduvo más rápido que Pierre Gasly por unas 3 décimas. Fue 15º, mientras el francés quedó 17º.

Max Verstappen se quedó con lo mejor, seguido de las Ferrari. Los Mercedes parecieron guardarse. Se verá al mediodía.

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La FP1 en Spa Francorchamps

La única novedad en esta FP1 fue la presencia del rookie Jak Crawford por Fernando Alonso en un Aston Martin que estuvo escandalosamente lejos de todos.

Toda la primera hora de los Alpine fue con neumático duro, mientras casi todo el resto usaba medias. El único que calzó blandas de entrada fue Isack Hadjar y por eso dominó ese primer tramo, hasta que Antonelli puso los suyos y se lo bajó.

En todo ese lapso fue alternando con Gasly los mejores registros pero siempre lejos de la punta, en el orden de los 3 segundos en uno de los trazados más largos del calendario.

Hasta a falta de 20' los Alpine estaban mezclados con los Williams, mejor que los Haas pero con los Cadillac golpeando a la puerta.

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Recién en los últimos 15' Colapinto metióó el blando y no fue satisfactorio, con Colapinto 309 milésimas más rápido que Gasly. muy lejos de los Racing Bulls y los Audi, y hasta con Albon y el Haas de Bearman más veloces-