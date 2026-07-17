Boca se hizo fuerte en el Coloso y se impuso ante Sarmiento por la Copa Argentina

El Xeneize venció por 2-0 al Verde con los goles de Alan Velasco y Leonel Florel para sellar su pase a los octavos de final, donde se medirá contra Vélez

Boca venció 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. En el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador, el Xeneize mostró autoridad, resolvió el partido en el segundo tiempo y ahora enfrentará a Vélez por un lugar en los cuartos de final.

Alan Velasco y Leonel Flores fueron los autores de los goles que encaminaron la clasificación del cuadro de La Ribera.

El conjunto azul y oro dominó gran parte del encuentro, aunque en el primer tiempo no logró traducir esa superioridad en el resultado.

La diferencia llegó apenas comenzó el complemento. A los seis minutos, Alan Velasco recibió de frente al arco y sacó un potente remate rasante que venció a Ayala para marcar el 1-0 y convertir el primer gol oficial del segundo ciclo de Arruabarrena.

Con la ventaja, Boca mantuvo el control del juego y no le permitió reaccionar al conjunto de Junín.

El segundo gol llegó a los 26 minutos del complemento y coronó la gran actuación de Leonel Flores. El delantero de 19 años participó de una buena acción colectiva y definió con un derechazo cruzado y bajo que dejó sin chances al arquero rival.

El juvenil debutó oficialmente en la Primera de Boca, convirtió su primer gol y se transformó en la gran figura de la noche.

De este modo, el Xeneize le dio una alegría a los casi 30.000 hinchas presentes en el regreso a la competencia oficial tras el parte por el Mundial.

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Lo que le sigue a Boca

Con la clasificación asegurada, Boca jugará los octavos de final de la Copa Argentina frente a Vélez, en uno de los cruces más atractivos de la próxima fase.

Además, el equipo de Arruabarrena ya enfoca su atención en el repechaje de la Copa Sudamericana. El próximo jueves recibirá a O'Higgins de Chile en la Bombonera por el partido de ida, mientras que la revancha se disputará el 30 de julio en Rancagua.

La victoria frente a Sarmiento le permitió al Xeneize comenzar el segundo semestre con confianza y darle un primer paso positivo en el regreso del "Vasco" al banco de suplentes.