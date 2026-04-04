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Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Ya se concluyó un tercio de los trabajos. La obra permitirá ofrecer recorridos turísticos por el Paraná y acompañar el repunte de la actividad portuaria

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

4 de abril 2026 · 06:30hs
Los trabajos en la Estación Fluvial avanzan a buen ritmo.

Los trabajos en la Estación Fluvial avanzan a buen ritmo.
Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

A cien días de iniciadas, las obras de reconstrucción de los muelles de la Terminal Fluvial ya se hacen ver en la ribera del Paraná. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia indicaron que ya se completó un tercio de los trabajos proyectados y estimaron que a fines de agosto se recuperará el espacio público de la costanera central. El titular del área, Gustavo Puccini, destacó que el objetivo es “conectar esta estación fluvial con otras cercanas y seguir consolidando el turismo”.

La recuperación de los muelles —asentados sobre una estructura casi centenaria, que en los últimos años había producido importantes socavones— permitirá avanzar en la recuperación de la costa central de Rosario y acompañar el repunte de la actividad portuaria y turística. La obra demanda una inversión de 2.679 millones de pesos del presupuesto provincial.

A comienzos de esta semana, Puccini, junto a la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y la presidenta del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, recorrieron la obra que se desarrolla en el sector sur del Parque Nacional a la Bandera.

El ministro de Desarrollo Productivo subrayó el carácter estratégico de la inversión para recuperar un espacio clave de la ciudad. “Hace casi 70 años que este muelle no recibía una intervención de esta magnitud. Se integrará a las obras que se desarrollan en la costanera de Rosario, muchas de las cuales ya están siendo inauguradas”, apuntó.

El funcionario remarcó que una vez inauguradas, las obras permitirán “conectar esta estación con otras cercanas, como Villa Constitución y San Lorenzo, y seguir apuntalando el turismo, que genera empleo y dinamiza la economía”.

muelle la fluvial 2

Una obra trascendental

De acuerdo al proyecto técnico, los trabajos contemplan la renovación integral del sector de atraque mediante una nueva estructura portante, que garantizará mayores condiciones de seguridad y operatividad para el embarque y desembarque de pasajeros.

Actualmente, ya se completó la totalidad de los pilotes y se avanzó en la ejecución de los macizos estructurales y las vigas principales. También se inició el armado de losas que permitirán reconstruir el paseo ribereño.

Al respecto, Alvarado explicó que la obra se ejecuta en dos frentes simultáneos: “Comenzamos por el sector sur para mantener operativo el sector norte y garantizar los cruces a la isla durante el verano. Restan dos bases, mientras que los pilotes ya están finalizados y se avanza en el armado de la losa. Luego se continuará con la etapa superior, correspondiente a la arquitectura”.

En cuanto a los plazos, la funcionaria aseguró que “el cronograma se cumple según lo previsto, sin inconvenientes y dentro de los tiempos establecidos”.

muelle la fluvial 3

Más servicios

Actualmente desde los muelles de la Terminal Fluvial se ofrecen servicios de cruce a la Isla Sabino Corsi, pero los trabajos de recuperación de los muelles permitirán ampliar esa oferta. Alabarce destacó que la intervención permitirá “dejar una estación fluvial totalmente renovada y única en la región”. Además, proyectó un crecimiento sostenido de la actividad: “Si bien este año alcanzamos los 40.000 pasajeros, el objetivo es ampliar la oferta con mayor frecuencia de servicios, incorporando viajes y paseos fluviales de manera permanente”.

>> Leer más: La Fluvial de Rosario cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Durante la última temporada de verano, los pasajeros trasladados desde los muelles de la terminal de la costa central mostraron un crecimiento exponencial. Según datos del Enapro, entre diciembre y febrero pasados, las lanchas que operan desde el predio fluvial transportaron 40 mil pasajeros.

El número representa un crecimiento del 64 % respecto a la temporada anterior y un incremento acumulado del 309,5 % desde el inicio de la recuperación de los cruces a las islas después de la bajante de 2022.

“Estos datos muestran que cuando hay decisión política, planificación e inversión sostenida, el río vuelve a ocupar un lugar central en la dinámica productiva y turística de Rosario. Estamos consolidando una infraestructura que no solo mejora el servicio, sino que genera movimiento económico y nuevas oportunidades en toda la región”, expresó Puccini, cuando presentó el balance de la temporada.

Enero de 2026 registró el mayor volumen de pasajeros de la temporada, con una proyección de 18.000 personas transportadas durante ese mes. En enero de 2022 se habían registrado 3.847 pasajeros. Asimismo, se observa una mayor utilización del servicio durante los meses de febrero y marzo, con un incremento significativo en marzo de 2026.

“Casi 40.000 personas eligieron el río esta temporada. Ese volumen de pasajeros refleja el trabajo sostenido del Enapro y el acompañamiento de una política pública que permitió poner en valor la Terminal Fluvial y el muelle como espacios de uso público”, señaló por su parte la presidenta del Enapro y destacó que la terminal se posiciona como un punto relevante dentro del sistema de transporte y turismo fluvial de la región.

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