La Capital | Londres

Charla sobre la obra de César Baracca, artista plástico de Rosario que vive en Londres

Presentó Opus Coca Cola en la galería subsuelo. Formó parte del grupo Rozarte y su trabajo se basa en la intervención de objetos.

26 de noviembre 2025 · 15:18hs
César Baracca

César Baracca, radicado hace 30 años en Europa.

César Baracca estudio Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario y a principios de los años 90 emigró a Europa: primero a Italia donde "quería ver a los artistas que había estudiado en la facultad, en ese tiempo analizábamos las obras por medio de fotocopias, por lo que vi las obras de distintos artistas; !Pero sus obras eran otras, tenían color!" recuerda y estalla en risotadas. Actualmente vive y produce su arte en Londres y este jueves 27 de noviembre brindará una charla sobre su producción "Opus Coca Cola", una serie de intervenciones a objetos que expone en la galería "Subsuelo" de Balcarce 238, a las 19.

coca10

Rozarte

Baracca formó parte del grupo "Rozarte" junto a artista como ; Gabriela Aloras, Xil Buffone, Marcela Cattaneo, Raúl D`Amelio,Gabriela Gabelich, Aurelio García, Víctor Gómez, Gustavo Goñi,Oscar Vega y Beatriz Vignoli, entre otros. "Buscábamos puntualmente un lugar para exponer arte contemporáneo. Una anácdota muy linda es cuando fuimos a ver a fines de los 80` a un director del "Museo Castagnino" y nos dijo; "¿Cómo se atreven a pedir el museo para mostrar eso?", después él mismo nos invito al "Macro".

Finalmente abrieron un espacio en Entre Ríos al 800 en 1991 que se llamó "Galpón Rozarte". "Las obras colectivas, nacidas de intensas reuniones semanales de creación grupal en la casa de alguno de los integrantes, fueron producidas para congresos de artistas como el convocado por el grupo platense Escombros o los Encuentros en la Cumbre de 1990 y 1992" comentó en una nota periodística Beatriz Vignoli, una de las integrantes del grupo.

