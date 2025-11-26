Charla sobre la obra de César Baracca, artista plástico de Rosario que vive en Londres Presentó Opus Coca Cola en la galería subsuelo. Formó parte del grupo Rozarte y su trabajo se basa en la intervención de objetos. 26 de noviembre 2025 · 15:18hs

César Baracca, radicado hace 30 años en Europa.

César Baracca estudio Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario y a principios de los años 90 emigró a Europa: primero a Italia donde "quería ver a los artistas que había estudiado en la facultad, en ese tiempo analizábamos las obras por medio de fotocopias, por lo que vi las obras de distintos artistas; !Pero sus obras eran otras, tenían color!" recuerda y estalla en risotadas. Actualmente vive y produce su arte en Londres y este jueves 27 de noviembre brindará una charla sobre su producción "Opus Coca Cola", una serie de intervenciones a objetos que expone en la galería "Subsuelo" de Balcarce 238, a las 19.

coca10 Rozarte Baracca formó parte del grupo "Rozarte" junto a artista como ; Gabriela Aloras, Xil Buffone, Marcela Cattaneo, Raúl D`Amelio,Gabriela Gabelich, Aurelio García, Víctor Gómez, Gustavo Goñi,Oscar Vega y Beatriz Vignoli, entre otros. "Buscábamos puntualmente un lugar para exponer arte contemporáneo. Una anácdota muy linda es cuando fuimos a ver a fines de los 80` a un director del "Museo Castagnino" y nos dijo; "¿Cómo se atreven a pedir el museo para mostrar eso?", después él mismo nos invito al "Macro".