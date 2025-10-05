"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

El músico Fabián Gallardo compuso y dirigió la canción "Es Rosario", un pieza musical que reunió a destacadas voces y talentos locales en un homenaje a la historia, la identidad y el espíritu colectivo que caracteriza a la ciudad en el marco de sus 300 años.
Entre los artistas participantes se encuentran Pablo Pino, Ike Parodi, Manu Piró, Flor Croci, Elías Rampello, Adrián Abonizio, Juan Carlos Baglietto, Coti, Litto Nebbia, Ele Mariani, Agustín Reyna, Mario “Pájaro” Gómez, Silvina Garré, Pablo y Mery Granados, Eugenia Craviotto, Fermín Baglietto y Marcos Migoni.
En la base musical participaron Claudio Cardone en teclados, Leandro Pagura en bajo, Martín López de Vita en guitarra y Javier Robledo en batería. También sumaron su talento Leandro Lovato en violín, Franco Luciani en armónica y Monchito Merlo en acordeón.
La ciudad que se hizo sola, la que nunca estuvo en los planes de nadie pero siempre se abrió cam
El autor y productor artístico del tema es Fabián Gallardo, quien además estuvo a cargo de la mezcla y el mastering en SuBestudio. La grabación se realizó en Delia Records, con Lucas Tur como técnico de grabación, Héctor Mattei como asistente técnico y Ernesto Crochenzi como asistente general. El videoclip fue producido por Broda y acompaña el lanzamiento de la canción, que se integra a la agenda de celebraciones por los 300 años de Rosario.
>>Leer más: Tricentenario: Juan Carlos Baglietto y Nicki Nicole con la Sinfónica, gratis en el Monumento
La pieza se destaca por la participación colectiva de los artistas que decidieron regalarle su arte a la ciudad, en una pieza que promete quedar para la posteridad.
Letra de Es Rosario
Bajo un cielo brillante al costado del río
ella viene a buscarme, yo la llevo conmigo
Tiene un sol que la cubre y dibuja el camino
y una luna serena que te habla al oído.
Y tengo que decirte, puede haber despedidas,
pero quiero que sepas que el que llega no la olvida
Es Rosario la que abraza, la que lucha, la que canta
Es Rosario, mi bandera y por eso yo la llevo a donde sea
Es Rosario la que aguanta, la que sueña y se levanta
Hoy escucho sus latidos y siento que siempre ella está conmigo
Ay, mi Rosario querida,
el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.
Ay, mi Rosario querda,
el que viene no te olvida, si la vives es no la olvidas
Es Rosario la poesía, es la que jamás se olvida
Es un gol en las gargantas, es pasion, color y magia
Es Rosario, la que vive la que puede la que sigue
Es Rosario un sentimiento y te habla con su acento
Y tengo que decirte, puede haber despedidas,
pero quiero que sepas que el que llega no la olvida
Ay, mi Rosario querida
el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.
Ay, mi Rosario querida,
el que viene no te olvida, si la vives no la olvidas