"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

Con la participación de músicos de primera línea, este domingo se presentó “Es Rosario”. El tema fue compuesto y dirigido por Fabián Gallardo

Fabián Gallardo compuso "Es Rosario", una canción en el marco de los 300 años de la ciudad

El músico Fabián Gallardo compuso y dirigió la canción "Es Rosario" , un pieza musical que reunió a destacadas voces y talentos locales en un homenaje a la historia, la identidad y el espíritu colectivo que caracteriza a la ciudad en el marco de sus 300 años.

Entre los artistas participantes se encuentran Pablo Pino, Ike Parodi, Manu Piró, Flor Croci, Elías Rampello, Adrián Abonizio, Juan Carlos Baglietto, Coti, Litto Nebbia, Ele Mariani, Agustín Reyna, Mario “Pájaro” Gómez, Silvina Garré, Pablo y Mery Granados, Eugenia Craviotto, Fermín Baglietto y Marcos Migoni.

En la base musical participaron Claudio Cardone en teclados, Leandro Pagura en bajo, Martín López de Vita en guitarra y Javier Robledo en batería. También sumaron su talento Leandro Lovato en violín, Franco Luciani en armónica y Monchito Merlo en acordeón.

El autor y productor artístico del tema es Fabián Gallardo, quien además estuvo a cargo de la mezcla y el mastering en SuBestudio. La grabación se realizó en Delia Records, con Lucas Tur como técnico de grabación, Héctor Mattei como asistente técnico y Ernesto Crochenzi como asistente general. El videoclip fue producido por Broda y acompaña el lanzamiento de la canción, que se integra a la agenda de celebraciones por los 300 años de Rosario.

La pieza se destaca por la participación colectiva de los artistas que decidieron regalarle su arte a la ciudad, en una pieza que promete quedar para la posteridad.

Letra de Es Rosario

Bajo un cielo brillante al costado del río

ella viene a buscarme, yo la llevo conmigo

Tiene un sol que la cubre y dibuja el camino

y una luna serena que te habla al oído.

Y tengo que decirte, puede haber despedidas,

pero quiero que sepas que el que llega no la olvida

Es Rosario la que abraza, la que lucha, la que canta

Es Rosario, mi bandera y por eso yo la llevo a donde sea

Es Rosario la que aguanta, la que sueña y se levanta

Hoy escucho sus latidos y siento que siempre ella está conmigo

Ay, mi Rosario querida,

el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.

Ay, mi Rosario querda,

el que viene no te olvida, si la vives es no la olvidas

Es Rosario la poesía, es la que jamás se olvida

Es un gol en las gargantas, es pasion, color y magia

Es Rosario, la que vive la que puede la que sigue

Es Rosario un sentimiento y te habla con su acento

Y tengo que decirte, puede haber despedidas,

pero quiero que sepas que el que llega no la olvida

Ay, mi Rosario querida

el que llega no te olvida, el que viene no te olvida.

Ay, mi Rosario querida,

el que viene no te olvida, si la vives no la olvidas