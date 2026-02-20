De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El juez Sebastián Zunino no vio falta para el Canalla una clara infracci{on que le cometieron al zaguero central en el área de Talleres. Lo tomaron hasta tirarlo.

Antes de los 5’, en el segundo córner seguido de Di María desde la derecha, a Gastón Ávila le hicieron una toma de catch y cayó pesado sobre su cintura. Nada. No cobró penal para Central ante Talleres.

Tanto se habla de los penales que le fueron dando a Central , que en el inicio del partido con Talleres no le cobraron uno muy claro. A Gastón Avila lo tomaron con una toma de catch en el área, pero para el juez Sebastián Zunino, no fue nada. No hubo corrección del VAR.

No pasaba nada en el Gigante en casi 5 minutos, excepto el primer córner desde la derecha ejecutado por Ángel Di María, en que Enzo Copetti cayó pero no pasó nada. Hubo roce en un jugador de la T y se volvió a la esquina.

Zunino advertía, pero no le hacía caso y hubo agarrones de todos lados. Pero el que le propinó el ex-Newell's Juan Forza a Avila fue demasiado grosero.

Al momento de tomar carrera Di María, Avila intentó correrse del medio hacia su izquierda y ahí Sforza lo empezó a agarrar, de espaldas totalmente a la pelota y solo preocupado en el zaguero canalla.

Avilla empezó a moverse y Vigo hasta ya estaba inclinado a la altura de su cintura sujetándolo. El movimiento del jugador canalla, de fuerza, propició que Vigo lo siguiera empujando y lo derribara de espaldas, por lo que golpeó claramente su cintura.

Zunino estaba tapada, es verdad, pero el VAR no llamó para que revise la jugada. Sin dudas que pareció falta a todas luces y penal para Central antes de los 5 minutos. Estaba vez no cobraron nada.