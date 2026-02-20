La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones por la tarde

La jornada será calurosa y húmeda, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde en Rosario

20 de febrero 2026
El tiempo en Rosario

Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

La humedad será protagonista del tiempo en Rosario este sábado. Desde temprano el aire se sentirá pesado, como antesala de una tarde con algo de inestabilidad. No será un día de tormenta generalizada, pero sí con nubes dominando el cielo y la chance de chaparrones aislados.

La madrugada arranca parcialmente nublada, con una mínima de 17 grados y viento leve del este. Sin lluvias en las primeras horas, aunque con esa sensación húmeda que anticipa cambios.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura subirá hasta los 22 grados. El viento del este soplará entre 13 y 22 km/h y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja.

La tarde será el tramo más inestable del día: podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de entre 10 y 40%. La máxima alcanzará los 28 grados, en un contexto de calor típico de fines de febrero.

Ya hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con unos 24 grados y viento rotando al sudeste. Las chances de lluvia vuelven a bajar.

El gobierno presentó su oferta para los trabajadores de la salud en la segunda reunión paritaria

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una mujer mira la góndola de un supermercado en Rosario en busca del mejor precio

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Residencias Culturales 2026 dio la bienvenida a jóvenes de entre 18 y 25 años.

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

el tiempo en rosario: viernes con algunas nubes y una maxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

En vivo: Central quiere pero no puede ante un Talleres que le hace dura oposición

